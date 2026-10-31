sábado 31  de  octubre 2026
BOXEO

"Canelo" vuelve a Arabia Saudita en busca de reconquistar su trono ante Mbilli

La leyenda mexicana Saúl "Canelo" Álvarez se enfrenta este sábado al púgil francés con el objetivo de recuperar el cinturón CMB del peso supermediano

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez llega a la ceremonia de pesaje antes de su combate contra el francés Christian Mbilli, el 30 de octubre de 2026.

El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez llega a la ceremonia de pesaje antes de su combate contra el francés Christian Mbilli, el 30 de octubre de 2026.

FAYEZ NURELDINE / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

RIAD.- A pesar de los ataques de misiles y drones de los que es objeto Arabia Saudita, la pelea entre el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y Christian Mbilli tendrá lugar el sábado en el reino del Golfo.

La leyenda mexicana se enfrenta al púgil francés con el objetivo de recuperar el cinturón CMB del peso supermediano.

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Anunciado a bombo y platillo al pie de las pirámides de Guiza (Egipto) en la primavera boreal, el evento fue objeto de numerosos rumores de aplazamiento o de traslado, pero terminó por oficializarse el pasado 8 de octubre.

Dos días después, un ataque atribuido a los hutíes y dirigido contra el aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad causó 13 muertos y más de 300 heridos: el atentado más mortífero en el país en más de una década.

Consecuencia de ello, varios grandes eventos internacionales previstos en el reino fueron cancelados. Pero desde el día siguiente del ataque contra el aeropuerto, el todopoderoso promotor Turki Alalshikh aseguraba que la pelea se celebraría en la capital saudita como estaba previsto.

"Canelo se puso en contacto conmigo y me dijo que pelearía en Riad en octubre, pasara lo que pasara. No le teme a nada", tuiteó entonces Alalshikh, presidente de la General Entertainment Authority, organismo gubernamental saudita encargado del ocio y el entretenimiento.

Primera vez en mucho tiempo como aspirante

Sin embargo, los hutíes y las fuerzas sauditas intercambian ataques a diario desde que el conflicto en Yemen se reanudase en julio.

Riad volvió a verse sacudida el jueves por explosiones, lo que no impidió la celebración, ya entrada la tarde, de la tradicional rueda de prensa previa al combate. En ella no se hizo ninguna mención al contexto extradeportivo.

Mbilli, que llegó a la capital saudita tras un viaje de 32 horas desde Quebec (Canadá), donde se entrena, simplemente dijo que estaba "listo para sorprender al mundo".

"Tengo un enorme respeto por 'Canelo' y por toda su carrera, pero el sábado será otra historia y vendré a por la victoria", afirmó.

Antiguo rey de la categoría (-76,2 kg), primer campeón indiscutido del peso supermedio en la era de los cuatro cinturones, 'Canelo' fue destronado por el estadounidense Terence Crawford en septiembre de 2025 durante un megacombate en Arabia Saudita.

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Entretanto, Mbilli, que poseía el título interino desde junio de 2025, fue ascendido al rango de campeón oficial del CMB, aprovechando el retiro de Crawford.

Por primera vez desde 2022, "Canelo" Álvarez (63 victorias, 39 por KO, 3 derrotas y 2 empates) afrontará así una pelea en calidad de aspirante.

532 asaltos sin besar la lona

"No me gusta tomar atajos. Fui campeón durante muchos años, quiero volver a serlo y quiero enfrentarme a los mejores", afirmó el mexicano de 36 años el jueves.

"Hoy soy el aspirante, pero en mi mente sigo siendo el campeón, desde que era muy pequeño", aseguró.

En 532 asaltos disputados desde sus inicios profesionales hace más de 20 años, "Canelo" nunca ha sido enviado a la lona, ni siquiera contra los más grandes pegadores, entre los que se encuentra Mbilli (29 victorias, 24 por KO, un empate).

Al enfrentarse a "Canelo", Mbilli se mide con una de las grandes figuras del boxeo moderno.

Durante una visita a París en 2024, explicaba a la AFP: "Canelo' es un poco la leyenda de nuestra época. Ganar a 'Canelo' sería entrar en la historia".

FUENTE: AFP

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