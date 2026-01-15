jueves 15  de  enero 2026
Netflix presenta en París la cuarta temporada de "Bridgerton"

La nueva temporada se centra en el segundo hijo de la familia, el libertino Benedict, que cae bajo el hechizo de la misteriosa Sophie Baek

La actriz australiana Yerin Ha y el actor británico Luke Thompson llegan al estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton, en el Palacio Brongniart de París el 14 de enero de 2026.

La actriz australiana Yerin Ha y el actor británico Luke Thompson llegan al estreno mundial de la cuarta temporada de "Bridgerton", en el Palacio Brongniart de París el 14 de enero de 2026.

AFP/Julien de Rosa

PARÍS.- La cuarta temporada de Bridgerton fue presentada por todo lo alto en París, antes de su lanzamiento en Netflix el 29 de enero, en una nueva entrega de esta serie dramática que promete darle un "giro" a la historia de Cenicienta.

Cientos de fans se congregaron el miércoles por la noche en el Palacio Brongniart, en el centro de París, engalanado con los colores de la serie, y con una pasarela decorada como un jardín inglés por donde desfilaban las estrellas.

Lanzada en 2020, la serie, una adaptación de las novelas de la estadounidense Julia Quinn, se sitúa en Inglaterra a principios del siglo XIX y presenta las intrigas de la alta sociedad londinense, con un toque muy moderno e inclusivo. La historia gira en torno a los ocho hermanos de la poderosa familia Bridgerton.

Embed

Trama

La nueva temporada se centra en el segundo hijo de la familia, el libertino Benedict (Luke Thompson), que cae bajo el hechizo de la misteriosa Sophie Baek, sin saber que, como en la historia de Cenicienta, es una sirvienta.

"Diría que es un poco Cenicienta con un giro, y no exactamente Cenicienta. Es una historia de lucha de clases y de amor prohibido", dijo a AFP la actriz australo-coreana Yerin Ha, que da vida a Baek.

La entrega aborda numerosos temas de actualidad, a través de sus intrigas, como las relaciones entre nobles y sirvientes, la discapacidad, la violencia de género e incluso la vida sexual de las mujeres después de la menopausia.

Embed

La cruel ama --y madrastra-- de Baek está interpretada por Katie Leung, conocida por su papel de Cho Chang en la saga de Harry Potter.

Según Netflix, Bridgerton forma parte de los contenidos más populares de la plataforma desde su lanzamiento en 2020, ocupando posiciones en el top 10 global durante varias semanas seguidas.

Las temporadas cinco y seis ya están confirmadas.

Embed

