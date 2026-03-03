martes 3  de  marzo 2026
VENEZUELA

Fiscal general adjunto: "Es falso que EEUU prepare imputación penal contra Delcy Rodríguez"

Tras publicarse hoy, citando fuentes anónimas, que la persona designada por EEUU a cargo de la transición en Venezuela podría ser la próxima figura impugnada en ese país, Washington reacciona

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, habla con los medios durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, en Washington, DC.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, habla con los medios durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, en Washington, DC.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Es “falsa”, dijo el fiscal general adjunto de EEUU, Todd Blanche, acerca de la información difundida este martes por una agencia de prensa y replicada en varios medios, que asegura el Gobierno de Donald Trump estaría preparando una imputación por supuesta corrupción contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La afirmación llega después de que, citando cuatro fuentes anónimas, una agencia de noticias asegurara que Washington estaba preparando en secreto una acusación penal contra Rodríguez por supuesto lavado de dinero con la meta de cimentar su influencia sobre la líder chavista, a la que el propio Trump se ha referido de forma aprobatoria por la labor al frente del país caribeño en los dos últimos meses, después de que fuerzas especiales estadounidenses mediante una incursión en Caracas extrajeran y arrestaran a Nicolás Maduro, acusado de liderar un grupo del crimen organizado.

Lee además
El expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
INVESTIGACIÓN

Zapatero niega haber cobrado por diálogo en Venezuela; admite "gran relación" con los Rodríguez
 Venezolanos consideran que María Corina Machado debe regresar lo más pronto posible al país. (Foto por Oliver Contreras / AFP)
SONDEO

María Corina Machado mantiene preferencia electoral en Venezuela, según encuesta

"Completamente falso esto de Reuters. No estoy seguro como una información así de falsa acaba siendo publicada", escribió Blanche en un mensaje en la red social X que va acompañado de una captura de pantalla del artículo en cuestión.

Según lo reportado en el mencionado despacho, el Gobierno de Trump querría abanderar los cargos para advertir a Rodríguez de que podría acabar procesada si no cumple las exigencias del Ejecutivo del Presidente republicano, que ha optado por Rodríguez para pilotar la primera fase de transición en Venezuela a raíz de la operación militar del Pentágono.

Tras su captura, Maduro sobre quien pesaba una orden de captura del Departamento de Justicia de EEUU, aguarda ahora un juicio federal en Nueva York, acusado por conspiración y narcoterrorismo.

Según las fuentes citadas por la agencia que difundió la información del presunto proceso, Rodríguez habría sido informada por Washington.

La mencionada información habla de un dossier que supuestamente habría estado preparando el Departamento de Justicia estadounidense que se centraría en una presunta operación de lavado de dinero relacionado con la petrolera estatal venezolana, PDVSA, entre 2021 y 2025.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DAGToddBlanche/status/2028904680579895350?s=20&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Rusia afirma que EEUU tiene un plan para "administrar" Cuba similar al que implementa en Venezuela

Tarek William Saab, el criticado exfiscal y ficha del chavismo nombrado "defensor del pueblo"

El Fiscal y el Defensor del Pueblo renuncian a sus cargos a menos de dos meses de la caída de Maduro

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Vista parcial de Florida International University.
INMIGRACIÓN

Florida suspende contratación de profesionales con visa H-1B en universidades estatales

En Irán, una persona observa desde la azotea de un edificio una columna de humo tras un ataque a Teherán, el 3 de marzo de 2026.
EEUU

Trump afirma que Irán "quiere hablar", pero es "demasiado tarde"

Un avión de la fuerza aérea de Estados Unidos en el portaaviones USS Abraham Lincoln.
ESCALADA MILITAR

Trump: "Prácticamente todo el régimen en Irán ha sido destruido"

Capitolio estatal de Florida. 
LEGISLACIÓN

Proyecto de ley que endurece penas para agresores sexuales de niños avanza al pleno del Senado de Florida

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
Tensiones

Ministro de Exteriores de Israel arremete contra el "pobre" Pedro Sánchez: "Le quitaron a Maduro y a Jamenei"

Te puede interesar

Vista aérea parcial de Miami International Airport. 
CRISIS REGIONAL

Aerolíneas que vuelan desde Miami al Medio Oriente suspenden operaciones

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Una vista del exclusivo distrito de Dubai Marina en Dubái el 3 de marzo de 2026.
Escalada del conflicto

EEUU e Israel bombardean Teherán, Irán amenaza a Medio Oriente con ataques a "centros económicos" y a Europa

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, habla con los medios durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, en Washington, DC.
VENEZUELA

Fiscal general adjunto: "Es falso que EEUU prepare imputación penal contra Delcy Rodríguez"

Juan Carlos Bermúdez, comisionado de Miami-Dade. 
INTERLOCUTOR CLAVE

Miami-Dade pide incluir al exilio ante eventual transición en Cuba

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, ofrece una declaración sobre el incidente que involucró a una embarcación estadounidense durante una conferencia de prensa en el centro de prensa internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba en La Habana el 26 de febrero de 2026.
CUBA

Régimen imputa por "terrorismo" a tripulantes de lancha de Florida atacada cerca de costas cubanas