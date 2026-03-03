Fiscal general adjunto: "Es falso que EEUU prepare imputación penal contra Delcy Rodríguez"

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, habla con los medios durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, en Washington, DC.

WASHINGTON — Es “falsa”, dijo el fiscal general adjunto de EEUU, Todd Blanche, acerca de la información difundida este martes por una agencia de prensa y replicada en varios medios, que asegura el Gobierno de Donald Trump estaría preparando una imputación por supuesta corrupción contra la presidenta encargada de Venezuela , Delcy Rodríguez .

La afirmación llega después de que, citando cuatro fuentes anónimas, una agencia de noticias asegurara que Washington estaba preparando en secreto una acusación penal contra Rodríguez por supuesto lavado de dinero con la meta de cimentar su influencia sobre la líder chavista, a la que el propio Trump se ha referido de forma aprobatoria por la labor al frente del país caribeño en los dos últimos meses, después de que fuerzas especiales estadounidenses mediante una incursión en Caracas extrajeran y arrestaran a Nicolás Maduro, acusado de liderar un grupo del crimen organizado.

"Completamente falso esto de Reuters. No estoy seguro como una información así de falsa acaba siendo publicada", escribió Blanche en un mensaje en la red social X que va acompañado de una captura de pantalla del artículo en cuestión.

Según lo reportado en el mencionado despacho, el Gobierno de Trump querría abanderar los cargos para advertir a Rodríguez de que podría acabar procesada si no cumple las exigencias del Ejecutivo del Presidente republicano, que ha optado por Rodríguez para pilotar la primera fase de transición en Venezuela a raíz de la operación militar del Pentágono.

Tras su captura, Maduro sobre quien pesaba una orden de captura del Departamento de Justicia de EEUU, aguarda ahora un juicio federal en Nueva York, acusado por conspiración y narcoterrorismo.

Según las fuentes citadas por la agencia que difundió la información del presunto proceso, Rodríguez habría sido informada por Washington.

La mencionada información habla de un dossier que supuestamente habría estado preparando el Departamento de Justicia estadounidense que se centraría en una presunta operación de lavado de dinero relacionado con la petrolera estatal venezolana, PDVSA, entre 2021 y 2025.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DAGToddBlanche/status/2028904680579895350?s=20&partner=&hide_thread=false Completely FALSE from @reuters. Not sure how such fake news makes its way to publication. pic.twitter.com/BDaZJ0umfa — Todd Blanche (@DAGToddBlanche) March 3, 2026

FUENTE: Con información de EFE