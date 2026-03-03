A dos meses de la captura de Maduro, su hijo dice: "Hay garantizar la hegemonía absoluta" del chavismo

CARACAS. - Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto dictador Nicolás Maduro Moros, dijo este martes que el chavismo tiene que "garantizar" su "hegemonía absoluta" en Venezuela. Sus afirmaciones fueron hechas al cumplirse dos meses de la captura de su padre por narcotráfico durante la Operación de Resolución Absoluta realizada por las fuerzas militares de Estados Unidos.

"Tenemos que garantizar la hegemonía absoluta del proyecto bolivariano, cueste lo que nos cueste . Es nuestra responsabilidad. Hacerla irreversible", dijo el parlamentario de izquierda durante un discurso para los cientos de militantes chavistas que marcharon en Caracas para exigir la liberación de Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, ambos encarcelados en Nueva York.

Maduro Guerra reconoció que Venezuela atraviesa una "situación compleja". En ese sentido, señaló que se debe "maniobrar para mantener la paz, la gobernabilidad" del país.

En el discurso, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), el hijo del exdictador resaltó que "contra todo pronóstico" todavía se mantiene la dirigencia chavista en el poder. Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro, es la jefa encargada del régimen.

"Hoy tienen que hablar en (el palacio presidencial de) Miraflores con Delcy Rodríguez, que es el equipo de Nicolás Maduro, la vicepresidenta desde el 2018, su mano derecha", expresó.

El diputado calificó a Delcy Rodríguez como una mujer "extraordinaria", "preparada" y "leal hasta los tuétanos".

Además, apeló a la "conciencia" de las bases chavistas para entender la situación nacional, mantener la organización y escuchar "las directrices del alto mando" y sobreponerse a "los sentimientos" que este proceso pueda causar.

"El país cambió"

Por otra parte, Nicolás Maduro Guerra dijo que Venezuela no es el mismo país luego de la captura de su padre. "El país cambió, no es el mismo país del 3 de enero. No puede ser el mismo, primera vez que nos bombardea una potencia nuclear. El país cambió, para bien o para mal. Es nuestra responsabilidad que sea para bien", aseveró.

Nicolás Maduro Moros está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas.

Cilia Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

El jueves 26 de febrero, el exdictador venezolano pidió a través de su abogado, Barry Pollack, que se desestime el caso en su contra en Estados Unidos. Esto después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le negó una licencia necesaria para pagar su defensa con fondos de Venezuela, porque Maduro y el régimen están sujetos a sanciones de EEUU.

