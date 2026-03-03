martes 3  de  marzo 2026
CUBA

Régimen imputa por "terrorismo" a tripulantes de lancha de Florida atacada cerca de costas cubanas

Los seis tripulantes de una lancha de EEUU fueron acusados de delitos de terrorismo según el Código Penal. La Fiscalía de Cuba dispuso prisión provisional

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, ofrece una declaración sobre el incidente que involucró a una embarcación estadounidense durante una conferencia de prensa en el centro de prensa internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba en La Habana el 26 de febrero de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA. - Seis tripulantes de una lancha procedente de Florida, Estados Unidos, e interceptada por guardacostas cubanos en sus aguas territoriales, según La Habana, fueron acusados formalmente de "terrorismo", según informó este martes la fiscalía.

"Han sido instruidos de cargo seis imputados por delitos de terrorismo, previstos en el Código Penal". Además, "dispuso su aseguramiento con la medida cautelar de prisión provisional", señaló la Fiscalía General de la República en un comunicado.

Los imputados formaban parte de un grupo de 10 personas armadas que fueron interceptadas el 25 de febrero, cuando supuestamente intentaban infiltrarse en Cuba, de acuerdo con la versión del régimen. En el ataque de los guardacostas a la lancha, murieron cuatro tripulantes de la lancha y los otros seis resultaron heridos.

El fiscal Edward Robert había adelantado el sábado que los seis detenidos iban a ser acusados por "delitos de terrorismo", en un programa de la televisión nacional.

A bordo de la lancha con matrícula estadounidense, había armas de fuego de diferentes calibres, incluidos 14 fusiles, 11 pistolas y casi 13.000 municiones, según el régimen castrista.

La Habana afirma que el incidente se produjo cuando una fragata de guardacostas se acercó a la lancha para solicitar su identificación, pero sus pasajeros respondieron abriendo fuego. Sin embargo, de los guardacostas solo hubo un herido, pese al armamento que, según el régimen, cargaban los tripulantes.

Tensión con EEUU

Las infiltraciones de comandos armados desde el sur de Florida para realizar atentados en Cuba fueron frecuentes después del triunfo de la revolución cubana en 1959.

La Habana afirmó el jueves que Washington estaba dispuesto a colaborar en la investigación sobre ese hecho, que se produjo en un contexto de crecientes tensiones con Estados Unidos.

La administración del presidente Donald Trump no oculta su deseo de ver un cambio de régimen en Cuba y aplica una política de máxima presión, invocando la "amenaza excepcional" que supondría la isla, a solo 150 km de las costas de Florida, para su seguridad nacional, debido a sus relaciones con Rusia, China e Irán, sus aliados.

Las autoridades cubanas informaron el lunes sobre la detención en La Habana de 10 panameños por presunta "propaganda" contra el gobierno.

FUENTE: Con información de AFP

