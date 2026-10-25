domingo 25  de  octubre 2026
CELEBRIDADES

Nicki Minaj sube al avión presidencial para unirse a Trump en mitin en Michigan

En un video publicado por el director de comunicaciones de la Casa Blanca, la rapera aparece elogiando las políticas de Trump desde el Air Force One

En esta foto de archivo, el rapero estadounidense Nicki Minaj llega a la Met Gala 2019 en el Museo Metropolitano de Arte el 6 de mayo de 2019 en Nueva York. &nbsp;

En esta foto de archivo, el rapero estadounidense Nicki Minaj llega a la Met Gala 2019 en el Museo Metropolitano de Arte el 6 de mayo de 2019 en Nueva York.

 

ANGELA WEISS / AFP

WASHINGTON.- La rapera trinitense Nicki Minaj viajó este domingo en el avión presidencial de Estados Unidos junto a Donald Trump y lo acompañó a un mitin de campaña en Michigan, en apoyo al candidato republicano al Senado, Mike Rogers.

Minaj pasó de criticar a Trump durante su primer mandato a convertirse en una de las artistas que más abiertamente lo apoyan, con participaciones en varios eventos del Gobierno junto a miembros de su gabinete.

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En un video publicado en X por el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, la rapera aparece elogiando las políticas de Trump desde el interior del avión presidencial, el Air Force One.

"Creo que hemos encontrado a la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca", escribió el funcionario en la publicación, a la que Minaj respondió con un emoji de risa.

La artista no subió al escenario junto a Trump, pero el presidente la mencionó durante su discurso y elogió su "culo precioso".

"Ponte de pie, es difícil no verlo", dijo el mandatario.

El mitin se celebró en Port Huron, donde Trump buscó impulsar la candidatura de Rogers, quien se enfrenta al demócrata Abdul El-Sayed en una ajustada contienda por el Senado.

Las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre decidirán el control del Congreso estadounidense.

Vínculos con el gobierno

Minaj, que cuenta con una fiel legión de seguidores conocidos como "Barbz", se ha acercado en los últimos años al movimiento conservador estadounidense hasta declararse la "fan número uno" de Trump.

En 2018, la rapera reveló que llegó a Estados Unidos de manera irregular cuando tenía cinco años, al criticar la política de separación de familias migrantes aplicada durante el primer mandato del republicano.

En enero de este año, aseguró haber recibido gratuitamente una "tarjeta dorada" de Trump, vinculada a un polémico programa que ofrece una vía para obtener la residencia permanente a extranjeros que aporten un millón de dólares al Gobierno estadounidense.

Sin embargo, funcionarios aclararon al diario The New York Times que la tarjeta entregada a Minaj era un recuerdo y que la rapera ya tenía la residencia permanente desde hacía unas dos décadas, por lo que podía solicitar la ciudadanía, cuyo trámite dijo estar completando.

FUENTE: Con información de EFE

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