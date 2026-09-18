Piso 21 y Micro TDH se reencuentran en sencillo "Segundo Cita"

MIAMI.- Piso 21 y Micro TDH vuelven a encontrarse para una nueva cita musical. La agrupación colombiana y el artista venezolano unen nuevamente sus voces en Segunda Cita, un tema que continúa la historia que comenzó con Te Vi y que estará disponible en todas las plataformas digitales este jueves 17 de septiembre a las 7:00 PM (COL) .

Segunda Cita llega como el segundo capítulo de una colaboración que ya demostró su impacto. El primer encuentro entre Piso 21 y Micro TDH, Te Vi, se convirtió en uno de los grandes éxitos de la agrupación y alcanzó el Billions Club de Spotify, reconocimiento reservado para las canciones que superan los mil millones de reproducciones en la plataforma.

Ahora, Micro TDH se sube nuevamente al Piso 21 para continuar esta historia a través de una nueva canción que retoma la química que hizo especial su primer encuentro y la lleva hacia un nuevo capítulo. Más que una colaboración, “Segunda Cita” representa el reencuentro de dos artistas que ya demostraron que su conexión musical trasciende fronteras.

Originarios de Medellín, Colombia, Piso 21 se ha consolidado como uno de los grupos más prolíficos y versátiles de la música latina. Con un sonido distintivo que conecta con distintas generaciones, la agrupación ha superado los 16 mil millones de reproducciones a nivel mundial, construyendo una trayectoria que combina pop latino, sonidos urbanos y colaboraciones con algunos de los nombres más importantes de la música global.

A lo largo de su carrera, Piso 21 ha colaborado con artistas como Black Eyed Peas, Maluma, Marc Anthony, Christian Nodal, Myke Towers, Nicky Jam, Danny Ocean, Paulo Londra y Carín León, mientras que canciones como “Me Llamas”, “Puntos Suspensivos”, “Pa' Olvidarme de Ella”, “Te Vi” y “Déjala Que Vuelva” se han convertido en parte esencial de su repertorio.

Nueva etapa

El lanzamiento llega además después de una nueva etapa creativa para la agrupación.

En marzo de 2026, Piso 21 presentó TRESCENDER, un álbum de 12 canciones que reúne colaboraciones con Lasso, Yami Safdie, Beéle, Marc Anthony, Fonseca, Bacilos, Juan Duque y Andrés Cepeda. El proyecto incluye Volver, junto a Marc Anthony y Beéle, consolidando la capacidad del grupo para seguir evolucionando mientras mantiene la identidad que lo ha acompañado durante más de una década.

La nueva música de Piso 21 llega a través de Tres Sietes, su propio sello, en alianza con Interscope Records, marcando una nueva etapa para una agrupación que, más de diez años después de su primera canción, continúa construyendo desde Medellín una historia musical con alcance global.

Con Segunda Cita, Piso 21 y Micro TDH vuelven a encontrarse para demostrar que algunas historias no terminan en el primer encuentro.

Esta vez, Micro TDH se sube al Piso 21. Segunda Cita estará disponible este jueves 17 de septiembre a las 7:00 PM (COL) en todas las plataformas digitales