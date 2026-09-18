viernes 18  de  septiembre 2026
POLÍTICA

Embajadora de Colombia y senador Bernie Moreno abordan nueva etapa de la relación con EEUU

“Vamos a volver este buen ambiente en resultados; para nuestra gente en Colombia, para volver a creer en la legalidad, en la seguridad", dijo la embajadora

La embajadora de Colombia, María Consuelo Araújo, recibió en la sede diplomática de Washington al senador republicano Bernie Moreno, el 17 de septiembre de 2026 &nbsp;

La embajadora de Colombia, María Consuelo Araújo, recibió en la sede diplomática de Washington al senador republicano Bernie Moreno, el 17 de septiembre de 2026

 

Embajada de Colombia en EEUU
Por Sofía Nederr

WASHINGTON.- María Consuelo Araújo, nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos, se reunió con el senador republicano Bernie Moreno con quien conversó sobre la nueva etapa de las relaciones bilaterales. La representante del Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella exhortó a que las relaciones bilaterales se traduzcan en mejoras institucionales.

“Vamos a volver este buen ambiente en resultados; resultados para nuestra gente en Colombia, para reconstruir, para volver a creer en la legalidad, en la seguridad y en las instituciones”, señaló Araújo el jueves.

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A su vez, la representante colombiana agradeció la solidaridad del Gobierno de Donald Trump y del pueblo estadounidense con los afectados por el terremoto que afectó a su país el 10 de agosto. "Además, gracias por este equilibrio entre devolver la seguridad y garantizar la prosperidad de nuestra gente”, dijo.

Por su parte, el senador Bernie Moreno señaló que hay un nuevo tiempo para Colombia en los Estados Unidos. "La relación entre Colombia y los Estados Unidos va a estar mejor que nunca de hoy para adelante. Obviamente, Abelardo (De la Espriella), una victoria increíble, vamos a cambiar el futuro de Colombia”, sostuvo.

Moreno destacó la importancia de una embajadora que "va a trabajar todos los días para mejorar la relación entre Colombia y los Estados Unidos, y también tener un presidente que entiende que lo más importante es que el pueblo de Colombia salga para adelante”.

Recuperar la confianza

María Consuelo Araújo presentó sus credenciales a Trump el miércoles. Durante el encuentro, la embajadora transmitió a Trump el mensaje del mandatario colombiano enfocado en la intención de recuperar la confianza y renovar la relación bilateral, en los ámbitos de seguridad, prosperidad económica y cooperación.

La administración de Trump anunció hace dos días que mantuvo la descertificación de la política antidrogas de Colombia, pero destacó los compromisos del nuevo mandatario derechista.

"Colombia está en condiciones de retomar su lugar como nuestro principal socio de seguridad en el hemisferio", señaló un texto presidencial.

"Si, como se espera, Colombia avanza en la erradicación agresiva de la coca y en el desmantelamiento de sus redes narcoterroristas durante el próximo año, consideraré levantar la condición de país que ha incumplido de manera demostrable", indicó Trump.

FUENTE: Con información de la Embajada de Colombia en EEUU/Semana

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