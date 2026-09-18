Miami-Dade aprueba presupuesto de $14.300 millones con recortes nocturnos de autobuses

Un residente interviene ante los comisionados de Miami-Dade durante la audiencia de aprobación del presupuesto condal 2026-2027

MIAMI. — La Comisión de Miami-Dade aprobó durante la madrugada de este viernes un presupuesto de aproximadamente $14.300 millones para el año fiscal 2026-2027, tras una audiencia de más de 11 horas marcada por las disputas sobre el transporte público y los recursos destinados a la Oficina del Sheriff.

El paquete mantiene sin cambios las tasas del impuesto sobre la propiedad, aunque el aumento de los valores gravables provocará facturas ligeramente mayores para muchos propietarios. Una vivienda con valor fiscal de $270.000 pagaría alrededor de $58 adicionales, para un total estimado de $2.165.

El presupuesto supera los $13.200 millones calculados para el ejercicio anterior. Parte del crecimiento corresponde a infraestructura, proyectos de capital y fondos con usos restringidos, por lo que el incremento total no se traduce en recursos disponibles para todas las operaciones.

La votación final ocurrió a las 4:22 a. m., después de unas cuatro horas de comentarios ciudadanos y extensas deliberaciones. El archivo oficial de la reunión registra una duración de 11 horas y 24 minutos.

Menos servicio durante la noche

El acuerdo incorporó $12,5 millones para preservar los primeros recorridos de Metrobus anteriores a las 5:59 a. m. en 42 rutas operadas directamente por el condado y tres administradas mediante contratos. Estos viajes habían quedado amenazados en la propuesta inicial y son utilizados principalmente por empleados de hospitales, hoteles, restaurantes, el aeropuerto y obras de construcción.

Sin embargo, las reducciones nocturnas sobrevivieron sin cambios y deberán entrar en vigor durante la primavera. También continúa prevista la cancelación de 12 rutas consideradas de baja utilización: 16, 25, 42, 57, 70, 132, 203, 204, 272, 279, 288 y 338.

Los comisionados acordaron reconsiderar el asunto durante el otoño. Entre las opciones figura elevar en 25 o 50 centavos la tarifa actual de $2,25, sin cambios desde hace 13 años. Los ingresos permitirían recuperar viajes nocturnos y posiblemente mantener una parte de las rutas programadas para desaparecer, según el acuerdo final.

La alcaldesa Daniella Levine Cava deberá presentar una propuesta que vincule cualquier aumento tarifario con la restauración del servicio. Por ahora, los usuarios continuarán pagando $2,25.

El plan también utiliza $89 millones de una reserva destinada a futuros proyectos ferroviarios para sostener las operaciones actuales del transporte y elimina alrededor de 400 plazas vacantes en diferentes dependencias.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, habla con algunas personas durante la reunión presupuestaria en la Comisión condal D. CASTROPÉ

Sheriff no obtiene todo lo solicitado

La Oficina del Sheriff recibirá casi $1.000 millones procedentes de ingresos tributarios, incluida una incorporación de última hora de $11 millones provenientes de recursos excedentes del condado.

No obstante, la Comisión rechazó los $45 millones adicionales que la sheriff Rosie Cordero-Stutz aseguraba necesitar para contratar más agentes y cubrir completamente las operaciones de la agencia independiente.

“Sin los fondos solicitados, no habrá contrataciones adicionales. Cero”, advirtió Cordero-Stutz durante la audiencia.

El desacuerdo podría continuar. La legislación de Florida permite que los sheriffs apelen las decisiones presupuestarias de los condados ante el Gabinete estatal, encabezado por el gobernador Ron DeSantis. Si ese organismo modifica la asignación, Miami-Dade tendría que retirar dinero de otras partidas para cubrir la diferencia.

El comisionado condal René García D. CASTROPÉ

Los comisionados manifestaron respaldo a un mayor financiamiento policial, pero argumentaron que debían equilibrarlo con las necesidades del transporte, vivienda, parques, bibliotecas y servicios sociales.

La aprobación requirió ocho instrumentos legislativos. La votación más cerrada correspondió al aumento de 6% en las tarifas de agua, aprobado 7-6. René García, Roberto González, Keon Hardemon, Natalie Milian Orbis, Raquel Regalado y el presidente Anthony Rodríguez votaron en contra.

El resultado modifica parcialmente la propuesta inicial: protege los primeros autobuses de la mañana y añade $11 millones al Sheriff, pero conserva los recortes nocturnos, las cancelaciones de rutas y una brecha de $45 millones entre la asignación policial aprobada y la solicitud de Cordero-Stutz.

Anthony Rodríguez, presidente de la Comisión de Miami-Dade D. CASTROPÉ

Agua, impuestos y otros ingresos

La Comisión también aprobó un aumento de 6% en las tarifas de agua y alcantarillado, una de las decisiones más divididas de la madrugada. La medida prosperó por siete votos contra seis. René García, Roberto González, Keon Hardemon, Natalie Milian Orbis, Raquel Regalado y el presidente Anthony Rodríguez votaron en contra.

Las tasas del impuesto a la propiedad permanecen sin cambios. Sin embargo, esto no garantiza que los propietarios paguen lo mismo: el incremento del valor gravable de los inmuebles puede elevar sus facturas.

Otro debate surgió por el acuerdo publicitario con Rockstar Games para colocar la frase “Welcome to Vice City” en el techo del Kaseya Center.

El comisionado Juan Carlos Bermúdez propuso destinar a la Oficina del Sheriff los ingresos de futuras promociones de la empresa en propiedades del Condado. La iniciativa quedó pendiente de discusión y no constituye una asignación aprobada dentro del presupuesto.