Concierto "11 Voces y un Solo Corazón" busca ayudar a afectados por terremotos en Venezuela

MIAMI.- A casi tres meses del doblete sísmico que sacudió a Venezuela, los artistas Elisa Rego, Luz Marina, César Muñoz, Divine, Claudio Corsi, Javier Mendoza, Hernán Matute, Hugo Fuguet, Tony El Creador y Miguel Hernández unen sus voces en el concierto 11 Voces y un Solo Corazón.

El recital tiene como objetivo honrar la fe, la valentía y la solidaridad de los venezolanos, así como también ayudar a las víctimas, específicamente a aquellas personas que quedaron con discapacidades.

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Concierto

En este sentido, el 100% de los fondos recaudados serán donados a Fundaprocura, una organización sin fines de lucros que tiene como misión ayudar a personas de escasos recursos con discapacidad motora.

El evento se realizará el jueves 24 de septiembre, fecha en la que se cumplen tres meses del doble terremoto, a las 8:00 p.m. en la Sala Catarsis del Teatro Trail, 3715 SW 8th Street, Coral Gables, FL 33134.

El concierto es para mayores de 18 años.

Quienes deseen asistir, pueden adquirir sus entradas en www.teatrotrail.com.