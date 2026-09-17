DHS ante críticas de congresista Salazar sobre deportaciones: "No habrá amnistía para inmigrantes ilegales"

MIAMI.- La congresista republicana María Elvira Salazar, de origen cubano, cuestionó este jueves en un video la política de deportación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y consideró que las leyes de inmigración "han ido demasiado lejos". Tras esto, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) puntualizó que "no habrá amnistía para inmigrantes ilegales".

"Señor presidente, algunas de sus medidas de control migratorio han ido demasiado lejos", sostuvo María Elvira Salazar, representante de Florida, en un video de 30 segundos.

Señaló que, en julio, 50 % de las 50.000 personas detenidas no tenía antecedentes penales. "Tenga cuidado con lo que sus asesores le dicen sobre la política migratoria", indicó la congresista.

En sus afirmaciones, Salazar aseguró a Trump. "Los mismos hispanos que le ayudaron a llegar a la Casa Blanca en 2024 se sienten hoy traicionados".

También dijo al mandatario republicano: "Usted puede ser para la inmigración lo que Lincoln fue para la esclavitud y Reagan para el comunismo. No hablo de concederles una amnistía. Hablo de brindarles una vida digna en esta tierra prometida".

El periodista Bill Melugin, corresponsal de Fox News, difundió en X la respuesta que un portavoz de DHS envió al canal de noticias: "Bajo el liderazgo del Presidente Trump y la Secretaria Mullin, NO habrá amnistía para los inmigrantes ilegales. Ni ahora, ni nunca. DHS está enfocada en llevar a cabo la campaña de deportación masiva MÁS HISTÓRICA en la historia de Estados Unidos—exactamente como prometió el Presidente Trump".

NEW: DHS is responding to the video posted by Rep. Maria Elvira Salazar (R-FL) in front of the White House in which she criticizes Trump's immigration enforcement agenda as "going too far". Statement to @FoxNews:



“Under the leadership of President Trump and Secretary Mullin,… — Bill Melugin (@BillMelugin_) September 17, 2026

El portavoz también indicó: "Les guste o no a la congresista Salazar, los hombres y mujeres de ICE están aplicando las leyes aprobadas por el Congreso. Para ser claros: lo único que Estados Unidos debería darles a los inmigrantes ilegales es un boleto de ida a casa, o un generoso cheque de $3,000 para que se auto-deporten de inmediato. No ignoraremos el Estado de derecho".

Trump hizo campaña prometiendo llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos y ha incrementado drásticamente los arrestos desde su regreso al cargo.

Camino a las elecciones

El presidente republicano respaldó a María Elvira Salazar a principios de este año, aunque la congresista defiende desde hace tiempo un estatus legal para algunos inmigrantes indocumentados, hispanos así como haitianos, que están pendientes de expulsión tras serles denegado el estatuto de protección temporal.

Salazar representa un distrito competitivo del área de Miami, cuya población es casi en tres cuartas partes hispana, y donde Trump ganó por un margen de 15 puntos hace dos años luego de una campaña en la que prometió realizar "deportaciones masivas".

Aunque la congresista logró, en 2024, la reelección con una ventaja de 20 puntos, este año se enfrenta a un desafío importante por parte de Eliott Rodríguez, el candidato demócrata y expresentador de noticias de televisión. Una encuesta realizada para su campaña a finales del mes pasado lo situaba empatado con Salazar.

Rodríguez retó a Salazar, en agosto, a participar en tres debates televisados antes de las elecciones generales del 3 de noviembre, en las que ambos disputarán la representación del distrito 27 de Florida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La propuesta contempla dos encuentros en inglés y uno completamente en español, una distribución que la campaña de Rodríguez justificó por la composición lingüística de la circunscripción.

FUENTE: Con información de AFP/The Guardian/CiberCuba