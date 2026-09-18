viernes 18  de  septiembre 2026
ELECCIONES

Comienza en varios estados el voto por correo para legislativas de noviembre

La votación anticipada arrancó la semana pasada en Carolina del Norte y este viernes en los centros de Virginia, Idaho, Minnesota y Dakota del Sur

Empleado del Servicio Postal en EEUU organiza boletas electorales.

Empleado del Servicio Postal en EEUU organiza boletas electorales.

GEORGE FREY/ AFP
Por Leonardo Morales

Algunos estados de Estados Unidos comenzaron este viernes a recibir el voto anticipado para las elecciones legislativas de mitad de mandato del próximo 3 de noviembre.

En estos comicios, los republicanos aspiran a mantener el control del Congreso en Washington y ampliar su ventaja en ambas Cámaras para continuar el respaldo de la plataforma del presidente Donald J. Trump.

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La votación anticipada comenzó la semana pasada en Carolina del Norte y este viernes en los centros de Virginia, mientras que los votantes de Idaho, Minnesota y Dakota del Sur ya pueden emitir su voto por correo en algunas oficinas, un sistema que se extenderá en otros estados durante las próximas semanas.

Renovación del Congreso

En las elecciones del 3 de noviembre se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, donde los republicanos ostentan la mayoría. Los resultados determinarán, por tanto, quién controlará el Congreso durante los dos últimos años del mandato de Trump.

También habrá elecciones para gobernador en decenas de estados y se renovarán legislaturas estatales, además de elegirse alcaldes, fiscales, jueces y miembros de juntas escolares, entre otros cargos locales.

Los comicios se celebran tras una campaña sin precedentes en varios estados para redibujar los distritos electorales, una práctica conocida como 'gerrymandering' que han aplicado los demócratas durante años utilizando el tema racial como eje central.

Sobre ese tema se pronunció la Corte Suprema, que denegó el uso del tema racial y de las llamadas minorías para rediseñar las mapas electorales que en muchos estados le benficia a los demócratas. Esta vez, la Corte desmanteló la estrategia del Partido Demócrata, que se ha convertido en el amparo y la amplificación de la agenda de los socialistas en EEUU.

El pasado abril, el Tribunal Supremo consideró inconstitucional diseñar distritos electorales con el objetivo de favorecer la representación de minorías raciales, después de que Louisiana creara un nuevo distrito de mayoría afroamericana.

También el Supremo rechazó el pasado lunes una solicitud de la Casa Blanca para restringir el voto por correo y destinarlo sólo en casos justificados como soldados en el exterior, personas con discapacidad, ancianos enfermos u hospitalizados por largos períodos, entre otros casos.

El cuestionado voto por correo

Trump calificó la decisión del Supremo como "una gran derrota para EEUU".

"Es una gran derrota para los republicanos y para la propia América, y hace que el fraude de (...) la izquierda radical en las papeletas por correo sea mucho más fácil de llevar a cabo ¡y ahora tienen vía libre para hacerlo! ¡El Tribunal Supremo realmente ha defraudado a nuestro país!", señaló en un extenso mensaje en sus redes sociales.

El Presidente y los republicanos insisten en que el sistema de voto por correo, empleado por casi un tercio de los estadounidenses, es "un sistema corrupto y fuera de control que es objeto de burla en todo el mundo" y que Estados Unidos es "el único país que tiene que soportar semejante estafa destructora de la nación".

En California por ejemplo, el cuartel de la izquierda junto a Nueva York, se aceptan boletas de voto hasta casi un mes después del día de la elección, algo totalmente insólito y cuestionable.

En el 2020, el voto por correo fue empleado por los demócratas para cometer serias irregularidades, cuyas demandas fueron desestimadas por el Departamento de Justicia de Joe Biden dominado -como se vio después- por jueces y fiscales activistas del progresismo y el wokismo y un sentimiento anticonservador bien marcado.

El tema desembocó en la falta de confianza del sistema electoral y el arraigo de acusaciones de un fraude masivo en 2020. En 2024 el magnate de la tecnología en el mundo Elon Musk adviritió a los demócratas sobre "nuevos errores".

Como han denunciado los republicanos y el presidente Trump, aún quedan cientos de miles de personas inscritas ilegalmente en los registros electorales estatales.

[email protected]

FUENTE: Con información de EFE.

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