domingo 30  de  agosto 2026
REALEZA

Príncipe Harry acusa a autoridades de ignorar una amenaza terrorista en su contra

Harry ha mantenido una prolongada batalla legal con el Ministerio del Interior en relación con las medidas de seguridad para él y su familia en el Reino Unido

El príncipe Harry, duque de Sussex, llega a Chatham House, en el centro de Londres, el 7 de julio de 2026, para asistir a la decimocuarta edición de la Conversación de la Fundación de los Juegos Invictus: De la Política a la Práctica, en el marco de las celebraciones del fin de los Juegos Invictus Birmingham 2027.&nbsp;

El príncipe Harry, duque de Sussex, llega a Chatham House, en el centro de Londres, el 7 de julio de 2026, para asistir a la decimocuarta edición de la Conversación de la Fundación de los Juegos Invictus: De la Política a la Práctica, en el marco de las celebraciones del fin de los Juegos Invictus Birmingham 2027. 

AFP/Justin Tallis

DUBLÍN.- El príncipe Harry, hijo del rey británico Carlos III, ha acusado a las autoridades del Reino Unido de ignorar una amenaza terrorista contra su persona mientras vivía en Estados Unidos con su familia, según informó este domingo 'The Sunday Times'.

El dominical publicó la noticia apenas cuatro días después de que los duques de Sussex, Harry y Meghan, regresaron a este país para establecerse por un tiempo con sus dos hijos, los príncipes Archie y Lilibet, seis años después del controvertido "Megxit", la ruptura de la pareja de la Casa Real británica.

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Durante todo este tiempo, Harry ha mantenido una prolongada batalla legal con el Ministerio del Interior en relación con las medidas de seguridad para él y su familia durante sus estancias en el Reino Unido, a raíz de la modificación de su nivel de protección tras dejar de desempeñar funciones oficiales como miembro de la realeza en 2020.

Este mismo mes, el príncipe -según 'The Sunday Times'- envió una carta a la ministra británica de Interior, Shabana Mahmood, para pedirle que asumiera personalmente la responsabilidad de determinar si su familia debe recibir protección policial.

Seguridad Real

Las decisiones sobre la protección de seguridad de figuras públicas importantes, incluidos miembros de la familia real, son tomadas por el llamado Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y las Figuras Públicas (Ravec, en inglés), que incluye a Interior, la Policía Metropolitana y la Casa Real, y que asesora a un presidente independiente.

En la citada misiva, apunta el dominical, Enrique acusó directamente al presidente de Ravec de no haber transmitido a su equipo de seguridad ni a las autoridades estadounidenses información sobre una amenaza de Al Qaeda en 2023.

El duque de Sussex insiste en que el Reino Unido debe pagar por su seguridad y la de su familia cuando está en suelo británico al argumentar que había hecho una contribución al país cuando sirvió en su día, como miembro del Ejército británico, en Afganistán (30 semanas a lo largo de 10 años).

El propio Harry confesó en sus controvertidas memorias En la sombra (2023) que mató a 25 combatientes talibanes en Afganistán, unas declaraciones que provocaron fuertes críticas de veteranos de guerra británicos.

Regreso a Reino Unnido

Aunque los duques de Sussex han indicado que seguirán siendo miembros no trabajadores de la familia real, el hijo menor del monarca seguirá reclamando medidas de seguridad para su entorno, por lo que la ciudadanía se pregunta quién asumirá su coste.

El tabloide Daily Express estima en 5 millones de libras (5,8 millones de euros) al año la factura de la seguridad si es pagada por el contribuyente británico.

El primer ministro británico, Andy Burnham, no ha querido pronunciarse sobre la seguridad de los duques de Sussex en el Reino Unido y se ha limitado a decir que se trata de una cuestión privada.

"Bueno, se trata de un asunto privado. Es una cuestión que concierne a Harry y Meghan, y les deseamos lo mejor en los pasos que están dando", dijo el líder laborista el pasado 20 de agosto.

FUENTE: EFE

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