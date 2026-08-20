Príncipe Harry y Meghan Markle regresan a vivir a Reino Unido, según reportes

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

LONDRES.- El príncipe Harry y su esposa Meghan, que residen en California luego de romper lazos con la familia real británica en 2020, regresarán a vivir a Reino Unido , informaron el miércoles medios británicos.

Harry, hijo menor del rey Carlos III, y Meghan "planean abandonar Estados Unidos antes de fin de mes para instalarse en una residencia privada no real, que, según informes, está situada en las afueras de Londres", escribió el diario The Telegraph.

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Varios medios, incluida la BBC, informaron que los dos hijos de la pareja, Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, están matriculados en un colegio británico para el inicio del curso escolar en septiembre.

Se informó que la pareja ya escogió una nueva casa y que no sería una de las varias residencias reales.

Según la agencia británica PA, el rey de 77 años fue informado el domingo de su proyecto.

Carlos III celebró la posibilidad de ver "más a la familia a título personal, pero su estatus de simples particulares no cambiará", informó PA.

Harry, de 41 años, y Meghan, de 45, viven en California desde que dejaron de formar parte de la realeza en 2020, en medio de una áspera disputa con su familia que se agravó con la publicación del libro de memorias del príncipe, En la sombra.

Figuras de Hollywood

La noticia se dio pocas semanas después de que Carlos III y su esposa Camila recibieron el 10 de julio, en Londres, a Harry, Meghan y sus dos hijos, en un primer encuentro en cuatro años.

Los niños habían visto a su abuelo en persona por última vez durante las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel II en 2022.

El príncipe Harry sí ha regresado en varias ocasiones al Reino Unido.

Antes del viaje de julio, había visto al rey Carlos III en dos ocasiones: en febrero de 2024, justo después de conocerse que el soberano tenía cáncer, y luego en septiembre de 2025, cuando fue invitado a tomar el té con su padre en su residencia londinense de Clarence House.

En mayo de 2025, en una larga entrevista con la BBC, Enrique expresó su deseo de reconciliación con su padre, quien fue diagnosticado con cáncer dos años atrás, y dijo sentirse "realmente triste" por no poder mostrar su patria a sus hijos.

No quedó claro si el hermano mayor de Harry, el príncipe William, heredero al trono, y su esposa Kate, fueron informados de la noticia.

Los dos hermanos están distanciados y según la prensa no se hablan.

El comentarista real Richard Fitzwilliams declaró a la televisión noticiosa GB que el regreso de Harry y su familia es "un acontecimiento extraordinario".

"Mi primera impresión francamente es (que) no lo lograron en Estados Unidos (...), básicamente fracasaron en convertirse en figuras relevantes en Hollywood", comentó Fitzwilliams.

La pareja firmó en 2020 un acuerdo con Netflix que según algunos medios habría alcanzado 100 millones de dólares, pero muchos de sus proyectos han tenido dificultades en atraer el interés del público.

El año pasado firmaron un nuevo acuerdo con el gigante del streaming pero al parecer es de menor alcance.

Según el diario The Sur, la pareja mantendría su casa en Montecito, California, así como su residencia en Portugal, donde habrían pasado vacaciones este año.

FUENTE: AFP