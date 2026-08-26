miércoles 26  de  agosto 2026
REALEZA BRITÁNICA

El príncipe Harry y Meghan Markle aterrizan en Reino Unido

La pareja, cuyo regreso a Reino Unido fue revelado la semana pasada, viajó a bordo de un avión privado y aterrizó al mediodía en el aeropuerto de Birmingham

El príncipe Harry y su esposa, Meghan Markel, asisten a un juego de baloncesto de la NBA en California.&nbsp;

El príncipe Harry y su esposa, Meghan Markel, asisten a un juego de baloncesto de la NBA en California. 

AFP

LONDRES.- El príncipe Harry, su esposa, la estadounidense Meghan Markle, y sus dos hijos llegaron este miércoles a Inglaterra, informaron varios medios británicos, para establecerse por un período indeterminado, tras vivir en Estados Unidos los seis últimos años.

Harry, de 41 años, y Meghan, de 45, vivían en California desde que dejaron de formar parte de la realeza en 2020, en medio de una áspera disputa con su familia que se agravó con la publicación de las memorias del príncipe, con un libro titulado "En la sombra".

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La pareja, cuyo regreso a Reino Unido fue revelado por la prensa la semana pasada, viajó a bordo de un avión privado y aterrizó al mediodía en el aeropuerto de Birmingham, según diversos medios.

La prensa británica había informado la semana pasada de que los dos hijos de la pareja, Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, están matriculados en un colegio británico para el próximo curso escolar, que empieza en septiembre.

"El deseo de que sus hijos reciban una educación británica puede ser un factor de atracción muy importante para personas que, como Harry, estudiaron en un colegio privado y quieren lo mismo para sus hijos", explicó a la AFP Craig Prescott, profesor de la Universidad Royal Holloway de Londres, experto en la Constitución y en la monarquía británica.

Harry y Meghan ya no son miembros activos de la familia real y no está previsto que retomen sus funciones oficiales.

"Oficialmente, serán ciudadanos de a pie y, por tanto, en principio podrán hacer lo que quieran y ganar dinero como consideren oportuno. Sin embargo, tendrán que encontrar un equilibrio entre aprovechar su vínculo con la realeza y respetar a la monarquía. Este siempre ha sido el problema. Más allá de ser conocidos como antiguos miembros de la familia real, no han conseguido definir especialmente un papel o un ámbito propio", explica Prescott.

"Punto muerto en EEUU"

Meghan, que solía dedicarse a la interpretación, habría participado en conversaciones para trabajar en la serie de Netflix "The Gentlemen", rodada en Inglaterra. Sin embargo, algunos medios afirmaron que finalmente no lo hará.

"Da la sensación de que las cosas habían llegado a un punto muerto en Estados Unidos. El acuerdo con Netflix se ha reducido considerablemente, quizá con solo algunos especiales del programa de Meghan en preparación, y todo se ha vuelto mucho más tranquilo", explica Prescott.

Según la prensa, la pareja ya escogió una nueva casa, mencionando como posibles lugares de residencia de la familia la región de los Cotswolds, una zona exclusiva de la campiña cercana a Oxford, al noroeste de Londres.

La prensa británica había informado que el rey Carlos III, de 77 años, padre de Harry, fue informado a mediados de agosto del regreso de su hijo.

La noticia se dio pocas semanas después de que Carlos III y su esposa Camila recibieran, el 10 de julio, a Harry, Meghan y sus dos hijos en Londres. Este fue su primer encuentro en cuatro años.

En mayo de 2025, en una larga entrevista con la BBC, Harry dijo que le gustaría reconciliarse con su padre, quien fue diagnosticado con cáncer dos años atrás, y dijo sentirse "realmente triste" por no poder mostrar su patria a sus hijos.

Relación con su hermano

Aunque el rey fue informado del regreso de su hijo menor, no ha quedado claro si su hermano, el príncipe William, heredero al trono, y su esposa Kate también recibieron la noticia.

Los dos hermanos están distanciados y según la prensa no se hablan.

La cuestión de la seguridad de Harry y su familia cuando se encuentran en el Reino Unido es un tema delicado desde hace varios años.

Al abandonar el país, perdieron su protección policial sistemática. El príncipe ha denunciado en varias ocasiones una decisión que, según él, ponía en peligro a sus hijos.

El primer ministro, Andy Burnham, afirmó que la seguridad de la pareja y su financiación eran "un asunto privado".

Según una encuesta de YouGov, más del 70% de los británicos considera que Harry y Meghan deben financiar la totalidad o una gran parte de su seguridad.

FUENTE: EFE

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