Productor Frankie Marcos galardonado con prestigioso Premio Latino de Oro

MIAMI.- El saxofonista y productor musical Frankie Marcos será galardonado con el prestigioso Premio Latino de Oro, reconociendo una trayectoria excepcional que ha proyectado los ritmos latinos a escala internacional.

Los Premios Latino de Oro son organizados por la Fundación Gala y se celebran anualmente en España para distinguir el talento, la innovación y el impacto cultural dentro del panorama de la música y las artes latinas.

Este reconocimiento busca poner en valor las carreras de aquellos artistas, productores y creadores que han trabajado de forma decisiva para expandir la riqueza cultural iberoamericana por todo el mundo, convirtiéndose en referentes indispensables para las nuevas generaciones de la industria.

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Figura del Miami Sound

Frankie Marcos, considerado una pieza fundamental del histórico movimiento musical conocido como Miami Sound, recibirá en esta edición el Premio Latino de Oro por la Expansión Internacional de la Música Latina. La organización ha destacado su polifacética labor como saxofonista, compositor, arreglista y productor, afirmando que su talento "ha contribuido de forma decisiva a la proyección mundial de nuestra música".

Su legado artístico, caracterizado por una constante capacidad innovadora y una profunda influencia en la evolución de los ritmos tropicales y latinos, lo consolida como un espejo en el cual mirarse para los creadores actuales.

La ceremonia de entrega de este merecido tributo, que aplaude "toda una vida dedicada a engrandecer la música latina", tendrá lugar el próximo 5 de octubre, en una gala que celebrará cómo el lenguaje musical logra derribar cualquier tipo de frontera geográfica.