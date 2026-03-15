Reina Sofía visita Miami para asistir a firma de convenio de la iniciativa America&Spain

La reina Sofía, de España, visita el Museo de Santa Cruz, en Toledo, el 15 de octubre de 2014.

MIAMI .- En su rol como presidenta de honor del Queen Sofía Spanish Institute (QSSI), la Reina Sofía de España presidirá la firma de un convenio estratégico con la International Studies Foundation (ISF). Este acuerdo se suscribe bajo el marco de la iniciativa America&Spain 250.

Este proyecto está diseñado para redescubrir y poner en valor la huella fundamental de España y el mundo hispanohablante en la gestación y el desarrollo de los Estados Unidos.

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El convenio une a ambas instituciones con una marcada vocación educativa y cultural. Por un lado, el QSSI, fundado en 1954 en Nueva York, continúa su misión de fortalecer los lazos de amistad entre ambas naciones a través del conocimiento de la historia y las artes.

Por otro lado, la ISF —brazo filantrópico de la CIS University con sedes en Madrid y Miami— aporta su experiencia en la creación de oportunidades para jóvenes en riesgo de exclusión social, utilizando la educación como motor de cambio.

Puente histórico hacia el futuro

El eje central de esta colaboración, la iniciativa America&Spain 250, busca corregir vacíos históricos mediante programas públicos y conferencias que destacan la participación hispana en la Revolución Americana.

El objetivo trasciende lo académico: se busca que las comunidades latinas e hispanas actuales en EE.UU. reconozcan el papel determinante de sus antepasados en la construcción de la nación norteamericana.

Con esta firma, se consolida un frente común que no solo apuesta por la excelencia académica y la investigación histórica, sino que también promueve un impacto social duradero.

La presencia de Doña Sofía subraya el compromiso de la Corona con la difusión de la cultura española y la protección de un legado que sigue definiendo la identidad de millones de personas a ambos lados del Atlántico.