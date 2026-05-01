viernes 1  de  mayo 2026
PRESIóN

Trump anuncia nuevas sanciones contra el régimen de Cuba

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump aseveró que el régimen totalitario "sigue representando una amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional estadounidense

Un vendedor ambulante en La Habana y personas que asistieron a la marcha frente a la Oficina de Intereses de Estados Unidos.

Un vendedor ambulante en La Habana y personas que asistieron a la marcha frente a la Oficina de Intereses de Estados Unidos.

YAMIL LAGE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, ordenó el viernes imponer nuevas sanciones destinadas a asfixiar al régimen castrista de Cuba.

En declaraciones a la prensa, después de la desafiante postura de la dicatadura cubana de no hacer ningún cambio político en la llamada Isla Cárcel, Trump aseveró que el régimen totalitario "sigue representando una amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional estadounidense.

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Trump pidió a su gobierno que sancione a los bancos extranjeros que trabajan con el desgobierno comunista de La Habana, así como endurecer las normas migratorias.

También se sancionará a personas involucradas en los sectores de la energía y la minería, y a cualquiera que esté involucrado en "graves abusos de derechos humanos".

El régimen sigue desafiante

La administración Trump acusa al régimen castrista cubano de aplicar "políticas y prácticas diseñadas para perjudicar a Estados Unidos", contrarias a "los valores morales y políticos de las sociedades libres y democráticas", según el decreto presidencial.

El anuncio se produce el mismo día que en La Habana miles de personas, muchas de ellas forzadas, marcharon frente a la embajada de Estados Unidos para "defender la patria" y denunciar las amenazas de agresión militar, en medio de una creciente tensión con Washington.

Además del embargo, que permite compra de alimentos y medicinas desde EEUU, vigente desde 1962, Washington —que no oculta su deseo de un cambio de régimen en La Habana— ha impuesto un bloqueo petrolero a Cuba desde enero, permitiendo desde entonces la entrada al país únicamente a un petrolero ruso.

FUENTE: Con información de AFP.

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