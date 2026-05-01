Estrellas latinas se reúnen en Miami por la Fundación Maestro Cares

MIAMI.- Con un despliegue de estrellas se llevó a cabo hoy el 5to Torneo Anual de Golf de la Fundación Maestro Cares. Los cofundadores Marc Anthony y Henry Cárdenas lideraron este encuentro en Aventura, Florida, logrando un encuentro excepcional de atletas y figuras públicas en el JW Marriott Miami Turnberry Resort para apoyar la misión humanitaria de la fundación.

El torneo de este año contó con una lista estelar de participantes que incluyó a la superestrella multiplatino y ganador del Latin Grammy, Luis Fonsi; los talentosos músicos y productores Lenny Tavárez y Jean Rodriguez, y el aclamado comediante y actor Gabriel Iglesias (Fluffy).

El mundo del deporte estuvo representado por leyendas como el miembro del Salón de la Fama de la NBA Alonzo Mourning, el ícono de los Miami Dolphins Nat Moore, y el exjugador de la NFL, Robert Bailey.

En el ámbito del golf profesional, el evento destacó por la presencia de figuras como Camilo Villegas, Leopoldo Herrera III y Marcelo Rozo, junto a otros atletas de élite como el ex campeón mundial de boxeo Jorge Linares.

A ellos se sumaron personalidades influyentes del mundo empresarial y social, incluyendo a Jeffrey Soffer, CEO de Fontainebleau Development, y la golfista profesional Kyle Roig, entre muchos otros destacados invitados.

Recepción

Después del torneo, la recepción de la noche fue copresentada por la periodista, Maity Interiano, y el galardonado actor, presentador de televisión y compositor Carlos Ponce, quienes entregaron los premios a los ganadores del torneo. L

Los ganadores del primer lugar fueron Bigram Zayas, Marc Quirionez, Omar Antigua y Bigram Jr. Zayas, mientras que el segundo lugar fue para Ross Kovanda, April Kovanda, Kevin Kovanda, Chris Kovanda y Robert Bailey.

Ver cómo ha crecido este torneo en estos cinco años es increíble. Junto a Henry y cada uno de ustedes, hemos logrado algo que va más allá de un trofeo; estamos creando un legado de esperanza. Gracias a todos por unirse a nosotros una vez más para ser el motor de cambio que tantos niños necesitan”, comentó Marc Anthony, cofundador de la Fundación Maestro Cares.

El éxito en la recaudación de este año asegura la continuidad de la labor humanitaria de la fundación, proporcionando las herramientas necesarias para elevar el estándar de vida de los niños y comunidades desfavorecidas en América Latina y los Estados Unidos.