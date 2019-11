Ricardo Montaner inicia su nueva gira en Orlando

La gira presentada por la compañía de entretenimiento, mercadeo y medios, Loud And Live, se presentará en diez ciudades del país incluyendo Orlando, Washington, D.C., New York, Atlanta, Miami.

San Jose, Hidalgo, Dallas, Houston y Los Angeles. Boletos estarán en pre-venta el miércoles, 20 de noviembre desde las 10 AM hasta el viernes, 22 de noviembre a las 9:59 AM; y a partir del 22 de noviembre a las 10 AM estará a la venta al publico general por TICKETMASTER.COM y AXS.com en Los Angeles.

También fue anunciado que el polifacético cantante y compositor Noel Schajris, ganador del Latin GRAMMY® y quien fuera la mitad del dúo Sin Bandera, será el invitado especial en la gira.

“Ésta es la segunda gira que Loud And Live produce para Montaner y es para nosotros un verdadero honor colaborar y asociarnos con un artista tan respetado y querido a nivel mundial”, expresó Nelson Albareda, CEO de Loud A_nd Live.

Ricardo Montaner fue nombrado Cantante del Año por la revista Billboard, y ha recibido varias Gaviotas y Antorchas de Oro y de Plata del Festival de Viña del Mar en Chile. En 2016, recibió un Latin GRAMMY® a la Excelencia Musical por su contribución a la música latinoamericana. En 2007, por su labor filantrópica y dedicación a los niños, los premios Billboard lo honró con el Premio a la Esperanza. Entre varias obras sociales, Montaner y su esposa Marlene Rodríguez Miranda, fundaron en 2005 la fundación La Ventana de Los Cielos entidad sin fines de lucro que brinda terapias alternativas a niños con capacidades especiales en el Sur de la Florida

Como compositor, Montaner ha escrito y editado más de 300 canciones y su catálogo cuenta con grandes éxitos como La cima del cielo, Tan enamorados, Bésame, En el ultimo lugar del mundo, Me va a extrañar, Déjame llorar, El poder de tu amor y La gloria de Dios, entre muchos. El cantautor ha sido coach en el reality show de televisión La Voz en sus ediciones de Colombia (2012 y 2013), Argentina (2018) y México (2019). Desde febrero de 2012 es artista exclusivo de la multinacional SONY MUSIC, donde ya ha editado cuatro exitosos álbumes Viajero Frecuente, Llanto Agradecido, Ida y vuelta y su mas reciente, Montaner.

Fechas de Montaner: Tour 2020

Viernes, Marzo 20, 2020 - Orlando, FL. - Hard Rock Live

Domingo, Marzo 22, 2020 - Washington, D.C. - Eagle Bank Arena

Viernes, Marzo 27, 2020 - New York, NY. - Radio City Music Hall

Sábado, Marzo 28, 2020 - Atlanta, GA. - Roxy Theater

Domingo, Marzo 29, 2020 - Miami, FL. - AmericanAirlines Arena

Viernes, Abril 3, 2020 – Hidalgo, TX. – Payne Arena

Viernes, Abril 17, 2020 - San Jose, CA. - San Jose Civic

Domingo, Abril 19, 2020 - Dallas, TX. - Toyota Music Factory

Viernes, Abril 24, 2020 - Houston, TX. - Smart Financial Center

Sábado, Abril 25, 2020 - Los Angeles, CA. - Microsoft Theater