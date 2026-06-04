jueves 4  de  junio 2026
ACTIVISMO

Richard Gere insta a abordar causas de la migración con enfoque moral

El actor y filántropo estadounidense Richard Gere instó a abordar las causas profundas de la migración

El actor norteamericano Richard Gere.

El actor norteamericano Richard Gere.

EFE

BERLÍN.- El actor y filántropo estadounidense Richard Gere, conocido por su defensa de los derechos humanos, instó este jueves a abordar las causas profundas de la migración y a enfocar este fenómeno desde una perspectiva moral, en lugar de limitarse a políticas restrictivas y de seguridad.

"A menudo hablamos de los migrantes como si fueran diferentes de nosotros. Como si pertenecieran a otra categoría de seres humanos", dijo en la presentación de una iniciativa sobre migración del Centro para los Derechos Fundamentales de la Hertie School y de la Fundación Gere en Berlín.

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Sin embargo, nadie carece de una historia familiar en la que alguien haya viajado "en busca de seguridad, oportunidad, dignidad o simplemente un futuro mejor", señaló la estrella de Hollywood, que recordó que varios de sus antepasados viajaron a bordo de 'Mayflower', barco de la expedición inglesa que llegó a Norteamérica en el siglo XVII.

El intérprete relató su experiencia cuando en 2019 visitó un barco de la ONG española de rescate Open Arms al que las autoridades italianas no permitían atracar en Lampedusa y donde escuchó el relato de las atrocidades de las que habían huido los pasajeros.

"La migración a menudo se discute a través de estadísticas, políticas fronterizas, cuotas o campañas electorales, o racismo puro y duro, manipulación. Pero antes que ninguna de estas cosas, es una historia profundamente humana. Es sobre personas. Sobre dignidad", argumentó.

Gere, de 76 años y budista desde 1978, resaltó que todas las grandes tradiciones religiosas instan a ayudar a los que sufren, aunque no compartan el mismo aspecto o idioma que uno mismo, máxime cuando se cuenta con los recursos necesarios.

No obstante, para encontrar una solución duradera, es preciso examinar las causas originales de los flujos migratorios, ya que no emergieron "en un vacío", dijo el actor afincado en España, que apuntó entre otros al impacto del colonialismo.

"Admitir esta historia no tiene que ver con echar la culpa a las generaciones actuales (...). No podemos cambiar la historia, pero podemos decidir si ignoramos sus consecuencias o ayudamos a confrontarlas", afirmó.

Las causas de la migración

Por ello, Gere instó a tener en cuenta problemas estructurales que son clave en el fenómeno migratorio, como la falta de oportunidades y derechos humanos, los conflictos, los efectos del cambio climático, problemas de orden demográfico o la corrupción.

"Sin embargo, nuestras políticas a menudo priorizan los objetivos políticos a corto plazo en lugar de soluciones a largo plazo", dijo y describió un círculo vicioso en el que la ayuda al desarrollo está cada vez más condicionada al control migratorio y "la externalización de la gestión de fronteras a terceros países se vuelve más importante que la construcción de instituciones".

Por todo, indicó, la iniciativa presentada este jueves pretende examinar estas dinámicas de forma rigurosa para encontrar "un camino mejor", identificando fórmulas que funcionan e historias de éxito y proponiendo "alternativas fundamentadas no en la ideología, sino en las pruebas y no en el miedo sino en la realidad".

La encabezará la académica española Violeta Moreno-Lax, directora del Centro de Derechos Fundamentales de la Hertie School, que por su parte resaltó que 30 años de política europea migratoria han demostrado que la disuasión no funciona y que debe ser reemplazada por un enfoque empírico y basado en la dignidad humana.

"La disuasión no acaba con el desplazamiento", afirmó por su parte Reem Alabali Radovan, la ministra alemana de Cooperación Económica y Desarrollo, que resaltó que reforzar la estabilidad social es un interés común.

FUENTE: EFE

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