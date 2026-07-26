Artista Tommy Blanco presenta el tema "Dolares"

MIAMI.- Hay canciones que hablan de dinero y otras que hablan de todo lo que ocurre antes de conseguirlo. Dolares el nuevo sencillo del artista Tommy Blanco , pertenece a la segunda categoría.

A través de esta canción, Blnaco transforma la riqueza en un símbolo del camino recorrido: las horas de trabajo, la ambición, la disciplina y la certeza de que los grandes resultados se construyen paso a paso.

El artista fusiona Latin Rap, Hip Hop y Electro-Hop, presentando un sencillo que convierte el dinero en un símbolo de evolución personal, ambición y confianza. Más que una celebración del capital económico, Dolares refleja el resultado de años de trabajo, disciplina y una apuesta constante por consolidar su identidad dentro de la escena urbana.

El lanzamiento llega en un momento de crecimiento para Tommy Blanco, tras la recepción de Guao, colaboración junto a Arcángel, Fanta Rosario y Vei Habache, una unión que fortalece la conexión entre Tommy, Fanta y Vei, artistas que el público ha comenzado a reconocer cómo Los Tekis.

Camino al éxito

Con este sencillo, Tommy Blanco continúa construyendo un catálogo que combina sonidos del urbano actual con una narrativa cercana a quienes encuentran en la música una representación de sus propias aspiraciones. La canción habla a una generación que entiende el éxito como un proceso y celebra cada avance como parte del camino.

"Para mí, Dolares no habla únicamente de dinero. Habla de todo lo que representa llegar hasta aquí: las horas de trabajo, los sacrificios y la convicción de seguir creciendo. Es una canción para quienes saben que cada logro tiene una historia detrás." — Tommy Blanco

El sencillo también da continuidad a la visión artística que Tommy Blanco ha venido desarrollando en proyectos como Scotty 2 Hotty, su EP conceptual de 11 canciones que llamó la atención dentro de la escena urbana puertorriqueña por su estética moderna y una producción de sonidos crudos. Con esta canción el artista sigue ampliando ese universo creativo, combinando rap, hip hop y nuevas sonoridades urbanas en una propuesta que apuesta por la autenticidad y una construcción de marca a largo plazo.