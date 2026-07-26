domingo 26  de  julio 2026
MÚSICA

Artista Tommy Blanco presenta el tema "Dolares"

Con este sencillo, Tommy Blanco continúa construyendo un catálogo que combina sonidos urbanos con una narrativa cercana

Tommy Blanco.

Tommy Blanco.

Cortesía/Rimas
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Hay canciones que hablan de dinero y otras que hablan de todo lo que ocurre antes de conseguirlo. Dolares el nuevo sencillo del artista Tommy Blanco, pertenece a la segunda categoría.

A través de esta canción, Blnaco transforma la riqueza en un símbolo del camino recorrido: las horas de trabajo, la ambición, la disciplina y la certeza de que los grandes resultados se construyen paso a paso.

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El artista fusiona Latin Rap, Hip Hop y Electro-Hop, presentando un sencillo que convierte el dinero en un símbolo de evolución personal, ambición y confianza. Más que una celebración del capital económico, Dolares refleja el resultado de años de trabajo, disciplina y una apuesta constante por consolidar su identidad dentro de la escena urbana.

El lanzamiento llega en un momento de crecimiento para Tommy Blanco, tras la recepción de Guao, colaboración junto a Arcángel, Fanta Rosario y Vei Habache, una unión que fortalece la conexión entre Tommy, Fanta y Vei, artistas que el público ha comenzado a reconocer cómo Los Tekis.

Camino al éxito

Con este sencillo, Tommy Blanco continúa construyendo un catálogo que combina sonidos del urbano actual con una narrativa cercana a quienes encuentran en la música una representación de sus propias aspiraciones. La canción habla a una generación que entiende el éxito como un proceso y celebra cada avance como parte del camino.

"Para mí, Dolares no habla únicamente de dinero. Habla de todo lo que representa llegar hasta aquí: las horas de trabajo, los sacrificios y la convicción de seguir creciendo. Es una canción para quienes saben que cada logro tiene una historia detrás." — Tommy Blanco

El sencillo también da continuidad a la visión artística que Tommy Blanco ha venido desarrollando en proyectos como Scotty 2 Hotty, su EP conceptual de 11 canciones que llamó la atención dentro de la escena urbana puertorriqueña por su estética moderna y una producción de sonidos crudos. Con esta canción el artista sigue ampliando ese universo creativo, combinando rap, hip hop y nuevas sonoridades urbanas en una propuesta que apuesta por la autenticidad y una construcción de marca a largo plazo.

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