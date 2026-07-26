domingo 26  de  julio 2026
ARTES VISUALES

Museo Lucas expone objetos inéditos de "Star Wars"

Más de 1.300 objetos estarán a la vista en las 33 galerías, distribuidas en los más de 9.200 metros cuadrados de exposición

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Logo de Star Wars

EUROPA PRESS

SAN DIEGO.- Con piezas inéditas de la vasta colección del legendario George Lucas, incluyendo objetos de su saga Star Wars abrirá en Los Ángeles el Museo Lucas, anticipó su curador, Ryan Linkof.

Impulsado por el cineasta y su esposa, la ejecutiva Mellody Hobson, el espacio abrirá sus puertas el 22 de septiembre, bajo la promesa de albergar parte de los objetos, artefactos y obras que Lucas ha acumulado durante décadas.

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Más de 1.300 objetos estarán a la vista en las 33 galerías, distribuidas en los más de 9.200 metros cuadrados de exposición en un edificio de diseño futurista que se alza a pocos metros de otros museos de la ciudad.

En el catálogo figuran ilustraciones de Norman Rockwell, Jessie Willcox Smith y N.C. Wyeth; obras de Frida Kahlo, Jacob Lawrence, Charles White y Robert Colescott; y trabajos de caricaturistas como Winsor McCay, Jack Kirby y Frank Frazetta.

Pero la joya de la corona, al menos para algunos fans, serán los materiales de producción de Lucasfilm.

"Somos el hogar de los Archivos Lucas (...) Así que tendremos una exhibición de 'La guerra de las galaxias' que incluye algunas piezas realmente especiales que nunca han sido expuestas", comentó.

"Es el tipo de arte que usualmente no tiene un hogar institucional, que pocos museos de arte coleccionan o exhiben, así que será una serie de exhibiciones organizadas en torno a materiales realmente raros", dijo.

Linkof comentó que "el muy ambicioso proyecto", en el que Lucas ha trabajado por décadas, ha enfrentado una serie de desafíos como los derivados por la pandemia.

Hito

Pero para el curador, representa una especie de cúspide en la carrera del aclamado realizador.

"Mellody (Hobson) ha dicho antes que tenemos dos grandes legados, o canciones, en la vida. La primera de él (Lucas) fue 'La guerra de las galaxias', y la segunda es el museo".

Lucas, de 82 años, tiene una participación activa en el proyecto, comentó el curador.

"Hasta donde puedo ver, está muy contento con él", dijo.

El año pasado Lucas visitó por primera vez el famoso Hall H de la Comic-Con, la sala más importante de la fiesta de la cultura pop, justamente para hablar de su museo.

Linkof conversó con AFP en el marco de la convención en San Diego, antes de liderar un panel sobre la institución en el que participaron estrellas como Keke Palmer y el presidente de DC Comics, Jim Lee.

"Creo que si van a este museo, verán arte que reconocen por haberlo visto toda su vida, a través de comerciales, de historietas, pero lo verán de otra manera, ojalá que les ilumine y les inspire", comentó Lee.

"Y realmente les mostrará que es un arte increíble, que lo tenemos alrededor. ¿Cuán afortunados somos?".

FUENTE: AFP

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