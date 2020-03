Roger Daltrey celebra su 76 cumpleaños estampando una torta en la cara a Sebastian Bach

Precisamente este último, ex cantante de Skid Row, fue el encargado de entregar una torta de cumpleaños a Daltrey durante la actuación del vocalista de The Who. Y ahí es donde ocurrió la anécdota.

"Tengo que avisarte, las tortas y The Who son muy peligrosos", bromeó Daltrey cuando vio aparecer a Bach, quien fue encargado de cantarle el 'cumpleaños feliz'. En ese momento, el homenajeado hizo su pequeña gran travesura y estampó la torta en la cara de su colega.

"¡Menos mal que me duché!", respondió Bach con la torta estampada en toda la cara, añadiendo: "Si no fueras Roger Daltrey, esta sería una situación diferente. ¿Queremos a este hombre o qué? Oh Dios mío, menudo desastre".

Y aún terminó Daltrey recordando el excesivo batería de The Who fallecido en 1978. "Buen trabajo, aunque no esté aquí Keith Moon, porque en ese caso estaríamos todos cubiertos de torta. Gracias, Sebastian, esto fue muy amable por tu parte".