Bad Bunny rinde homenaje a Willie Colón durante concierto

MIAMI.- Durante uno de los conciertos de su gira Debí tirar más fotos en el estadio Allianz Parque de São Paulo, Bad Bunny interrumpió su presentación para rendir un tributo a la leyenda de la salsa , Willie Colón, tras confirmarse su fallecimiento el pasado sábado 21 de febrero.

En un segmento del show dedicado a los ritmos tropicales, el artista puertorriqueño detuvo la música para proyectar imágenes del icónico trombonista en las pantallas gigantes.

Acompañado por su banda Los Sobrinos, el Conejo Malo expresó su respeto ante miles de asistentes, afirmando que se despedía de una de las grandes figuras de la música de América Latina.

“Se fue una de las grandes leyendas que aportó tanto a este género tan hermoso y tan legendario. De parte mía y de Los Sobrinos, le deseamos que descanse en paz Willie Colón. Mucha fortaleza para su familia”, expresó el artista.

Tras el emotivo homenaje, que se volvió viral en cuestión de minutos a través de las redes sociales, el concierto retomó su energía cuando Bad Bunny invitó a Brasil a seguir bailando al ritmo de Nueva Yol.

El conocido tema está fuertemente influenciado por ese estilo salsero que Colón perfeccionó durante sus años de vida en Nueva York. Adicionalmente, el fallecido músico hace una breve aparición en el video musical de la canción.

Willie Colón

El fallecimiento de Willie Colón a los 75 años marca el fin de una era para la música latina, dejando un vacío inmenso en la industria que ayudó a cimentar. Como trombonista, compositor y productor, Colón fue el arquitecto del sonido urbano de la salsa en Nueva York, fusionando las raíces puertorriqueñas con la crudeza de la metrópoli para exportar un ritmo revolucionario al mundo entero.

Su partida no solo conmovió a sus contemporáneos, sino que resonó profundamente en figuras de la nueva generación como Bad Bunny, quien utilizó su plataforma internacional para asegurar que el legado del músico sigue vivo en los nuevos exponentes que continúan defendiendo los ritmos caribeños.