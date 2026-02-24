martes 24  de  febrero 2026
HOMENAJE

Bad Bunny rinde homenaje a Willie Colón durante concierto

En un segmento del show dedicado a los ritmos tropicales, el artista puertorriqueño detuvo la música para proyectar imágenes del icónico trombonista

Bad Bunny asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Bad Bunny asiste a la Gala del Met 2025, que celebra "Superfine: Tailoring Black Style", en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

AFP/ Dimitrios Kambouris
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Durante uno de los conciertos de su gira Debí tirar más fotos en el estadio Allianz Parque de São Paulo, Bad Bunny interrumpió su presentación para rendir un tributo a la leyenda de la salsa, Willie Colón, tras confirmarse su fallecimiento el pasado sábado 21 de febrero.

En un segmento del show dedicado a los ritmos tropicales, el artista puertorriqueño detuvo la música para proyectar imágenes del icónico trombonista en las pantallas gigantes.

Bad Bunny y la mayoría silenciosa
ANÁLISIS

Bad Bunny y la mayoría silenciosa
Los actriz Carolina Laursen y su esposo, el actor David Chocarro. 
EN VIDEO

Así se vive la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro 2026

Acompañado por su banda Los Sobrinos, el Conejo Malo expresó su respeto ante miles de asistentes, afirmando que se despedía de una de las grandes figuras de la música de América Latina.

Se fue una de las grandes leyendas que aportó tanto a este género tan hermoso y tan legendario. De parte mía y de Los Sobrinos, le deseamos que descanse en paz Willie Colón. Mucha fortaleza para su familia”, expresó el artista.

Tras el emotivo homenaje, que se volvió viral en cuestión de minutos a través de las redes sociales, el concierto retomó su energía cuando Bad Bunny invitó a Brasil a seguir bailando al ritmo de Nueva Yol.

El conocido tema está fuertemente influenciado por ese estilo salsero que Colón perfeccionó durante sus años de vida en Nueva York. Adicionalmente, el fallecido músico hace una breve aparición en el video musical de la canción.

Willie Colón

El fallecimiento de Willie Colón a los 75 años marca el fin de una era para la música latina, dejando un vacío inmenso en la industria que ayudó a cimentar. Como trombonista, compositor y productor, Colón fue el arquitecto del sonido urbano de la salsa en Nueva York, fusionando las raíces puertorriqueñas con la crudeza de la metrópoli para exportar un ritmo revolucionario al mundo entero.

Su partida no solo conmovió a sus contemporáneos, sino que resonó profundamente en figuras de la nueva generación como Bad Bunny, quien utilizó su plataforma internacional para asegurar que el legado del músico sigue vivo en los nuevos exponentes que continúan defendiendo los ritmos caribeños.

El actor Robert Carradine falleció a los 71 años tras una larga lucha contra el trastorno bipolar
OBITUARIO

Muere actor Robert Carradine, estrella de "Lizzie McGuire" a los 71 años

El líder de la minoría en el Senado de Estados Unidos Chuck Schumer.
Política comercial

Demócratas amenazan con bloquear cualquier intento de Trump de extender nuevo arancel global del 15%

Mario y Miriam de la Peña, padres de Mario de la Peña, una de las víctimas del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.
Florida

Vigilia en Miami a 30 años del derribo de Hermanos al Rescate: exigen el encausamiento de Raúl Castro

Reporte del Servicio Meteorológico Nacional para el 24 de febrero de 2026, en Miami y el sur de la Florida.
BAJAS TEMPERATURAS

Alerta por frío extremo en el sur de la Florida, abrigarse es un imperativo

Imagen del portaaviones Abraham Lincoln en el Medio Oriente.   
ACLARACIóN

Trump niega desacuerdo con jefe del Estado Mayor de EEUU sobre Irán

