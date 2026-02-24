martes 24  de  febrero 2026
ENCUESTA

Aumenta confianza de consumidores que se mantiene en un rango alto

Tras haber caído en enero, el índice de confianza del consumidor del Conference Board subió 2,2 puntos en febrero hasta 91,2, de acuerdo con los datos preliminares recopilados

Consumidores en un Walmart de Nueva Jersey.

Consumidores en un Walmart de Nueva Jersey.

Eduardo Munoz Alvarez / AP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La confianza de los consumidores aumentó en febrero en Estados Unidos a pesar de la preocupación por la evolución del poder adquisitivo y del mercado laboral, según una encuesta publicada el martes.

Tras haber caído en enero, el índice de confianza del consumidor del Conference Board subió 2,2 puntos en febrero hasta 91,2, de acuerdo con los datos preliminares recopilados en la primera mitad del mes.

Lee además
El portaaviones USS Abraham Lincoln.
MERCADOS

El petróleo baja a la espera de resultados del diálogo entre EEUU e Irán
Corte Suprema de EEUU evalúa solicitud de Trump sobre ciudadanía por nacimiento.
Compensación

Corte Suprema de EEUU escucha argumentos sobre bienes confiscados por el régimen cubano en 1960

"La confianza repuntó en febrero tras caer en enero, ya que las expectativas pesimistas de los consumidores sobre el futuro se moderaron un poco", dijo la economista jefe del Conference Board, Dana Peterson, quien recordó que el nivel está "muy por debajo" del máximo de cuatro años registrado en noviembre de 2024.

Este índice es un dato esperado en Estados Unidos, donde el gasto de los consumidores representa más de dos tercios del PIB.

FUENTE: Con información con AFP.

Temas
Te puede interesar

Trump niega desacuerdo con jefe del Estado Mayor de EEUU sobre Irán

Paramount hace nueva oferta para la compra de Warner Bros Discovery

Meta acuerda comprar millones de "chips" al fabricante AMD

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El actor Robert Carradine falleció a los 71 años tras una larga lucha contra el trastorno bipolar
OBITUARIO

Muere actor Robert Carradine, estrella de "Lizzie McGuire" a los 71 años

El líder de la minoría en el Senado de Estados Unidos Chuck Schumer.
Política comercial

Demócratas amenazan con bloquear cualquier intento de Trump de extender nuevo arancel global del 15%

Mario y Miriam de la Peña, padres de Mario de la Peña, una de las víctimas del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.
Florida

Vigilia en Miami a 30 años del derribo de Hermanos al Rescate: exigen el encausamiento de Raúl Castro

Reporte del Servicio Meteorológico Nacional para el 24 de febrero de 2026, en Miami y el sur de la Florida.
BAJAS TEMPERATURAS

Alerta por frío extremo en el sur de la Florida, abrigarse es un imperativo

Imagen del portaaviones Abraham Lincoln en el Medio Oriente.   
ACLARACIóN

Trump niega desacuerdo con jefe del Estado Mayor de EEUU sobre Irán

Te puede interesar

El logo de la plataforma Meta.
Inversión

Meta acuerda comprar millones de "chips" al fabricante AMD

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Miami Beach, Florida, playa llena de turistas.
PRINCIPAL INDUSTRIA

Ron DeSantis anuncia récord histórico de turistas en Florida con 143.3 millones en 2025

Consumidores en un Walmart de Nueva Jersey.
ENCUESTA

Aumenta confianza de consumidores que se mantiene en un rango alto

Reporte del Servicio Meteorológico Nacional para el 24 de febrero de 2026, en Miami y el sur de la Florida.
BAJAS TEMPERATURAS

Alerta por frío extremo en el sur de la Florida, abrigarse es un imperativo

El actor Robert Carradine falleció a los 71 años tras una larga lucha contra el trastorno bipolar
OBITUARIO

Muere actor Robert Carradine, estrella de "Lizzie McGuire" a los 71 años