Ron DeSantis anuncia récord histórico de turistas en Florida con 143.3 millones en 2025

Es el mayor número de visitantes registrado en Florida en la historia y confirma al Estado del Sol como el destino preferido para los viajeros nacionales

Miami Beach, Florida, playa llena de turistas.

Miami Beach, Florida, playa llena de turistas.

JJ BLANCO H / DLA

MIAMI. - Florida alcanzó un nuevo récord turístico en 2025 al recibir 143.3 millones de visitantes, según datos preliminares divulgados en Tallahassee por el gobernador Ron DeSantis y la agencia VISIT FLORIDA, un crecimiento que consolida al estado como el destino número uno de viajes domésticos en Estados Unidos.

El gobernador DeSantis anunció que Florida recibió 143.3 millones de visitantes durante el año calendario 2025, marcando otro año récord para el estado. De esta manera se supera por 300.000 el número de turistas registrados el año 2024.

De acuerdo con estimaciones preliminares de VISIT FLORIDA, solo en el cuarto trimestre del año viajaron al estado 33.5 millones de personas, el mayor volumen registrado históricamente en ese período.

“Florida continúa estableciendo el estándar como el principal destino turístico del país”, afirmó DeSantis, quien destacó que las inversiones estratégicas en infraestructura, seguridad pública y protección ambiental han fortalecido la confianza de las familias y el crecimiento del sector.

Florida se mantiene como el destino #1 en viajes domésticos

Las cifras confirman que Florida sigue siendo el destino número uno para los viajeros nacionales en Estados Unidos.

¿Quiénes visitaron Florida en 2025?

  • 131.1 millones fueron viajeros nacionales (91.5% del total).
  • 9.3 millones provinieron del extranjero.
  • 2.9 millones fueron visitantes canadienses.

El turismo doméstico creció ligeramente (+0.3%) respecto a 2024, mientras que la visita internacional mostró señales sólidas de recuperación y expansión.

En el cuarto trimestre de 2025:

  • 30.31 millones fueron visitantes nacionales.
  • 3.2 millones fueron internacionales.
  • Los aeropuertos de Florida registraron 27.4 millones de embarques, un aumento del 2.8% interanual.

Crecimiento clave desde América Latina y Europa

Florida experimentó un crecimiento notable en sus principales mercados internacionales.

Brasil se posicionó como el segundo mayor mercado internacional para el estado, con un crecimiento de 10.4%, mientras que Argentina aumentó 17.8% y España ingresó al top 10 de países emisores.

También se registraron aumentos desde Reino Unido, Francia, Italia y Países Bajos, reforzando la posición global del estado como destino turístico competitivo.

Según Bryan Griffin, presidente y CEO de VISIT FLORIDA, el éxito responde al trabajo conjunto de empresas, comunidades y campañas de mercadeo que mantienen a Florida como prioridad en un mercado internacional altamente competitivo.

Impacto económico del turismo récord en Florida

El secretario de Comercio de Florida, J. Alex Kelly, señaló que este nuevo hito es resultado de inversiones estratégicas que fortalecen el empleo, impulsan pequeños negocios y mejoran la infraestructura.

Además, un estudio reciente de efectividad de mercadeo reveló que los viajeros que conocen las campañas de VISIT FLORIDA perciben que el estado ofrece 23 puntos adicionales de valor por su dinero, en comparación con quienes no están expuestos a esas promociones.

El patrón de viaje también muestra cambios: el 64.2% de los visitantes domésticos llegaron por vía terrestre, mientras que el 35.8% lo hizo por aire.

¿Qué significa este récord para el sur de Florida?

El impacto es particularmente relevante para condados como Orange, Miami-Dade, Broward y Palm Beach, donde el turismo internacional, especialmente desde América Latina, representa un motor clave de la economía local.

El crecimiento sostenido fortalece sectores como hotelería, gastronomía, comercio minorista, transporte y bienes raíces, consolidando al sur de Florida como uno de los principales receptores del flujo turístico estatal.

[email protected]



