Vigilia en Miami a 30 años del derribo de Hermanos al Rescate: exigen el encausamiento de Raúl Castro

Mario y Miriam de la Peña, padres de Mario de la Peña, una de las víctimas del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.

MIAMI , FL — Al cumplirse tres décadas de uno de los capítulos más oscuros y dolorosos para el exilio cubano, la comunidad de Miami se congregó la noche del lunes en el Memorial Cubano de Miami-Dade para honrar la memoria de los mártires de Hermanos al Rescate .

Ante la presencia de unas 200 personas, entre las que se encontraban líderes comunitarios, políticos y activistas por los derechos humanos, el reclamo unánime resonó con fuerza: el encausamiento judicial de Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad.

MEMORIA Y JUSTICIA A 30 años del crimen contra Hermanos al Rescate, escala reclamo de encausamiento a Raúl Castro

El 24 de febrero de 1996, aviones cazas MiG-29 de la Fuerza Aérea de Cuba, bajo las órdenes del régimen castrista, pulverizaron en el aire dos avionetas civiles desarmadas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate.

Las aeronaves, que se dedicaban a avistar y rescatar a balseros cubanos que huían de la isla por el Estrecho de la Florida, fueron derribadas en espacio aéreo internacional. En el acto terrorista perdieron la vida cuatro jóvenes pilotos y rescatistas: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales.

Reclamo de justicia

A 30 años del crimen, las heridas siguen abiertas y la búsqueda de justicia se mantiene intacta.

Durante la emotiva vigilia, Mario de la Peña, padre de uno de los jóvenes asesinados, tomó la palabra para exigir acciones contundentes por parte del gobierno estadounidense contra quienes dieron la orden de disparar.

"Fue una orden criminal, abusiva, violenta, salvaje contra mi hijo [Mario] y contra Carlos, que eran los pilotos de esas dos avionetas", expresó de la Peña visiblemente conmovido.

El padre de la víctima detalló el esfuerzo legal que están impulsando: "Queremos a través de nuestros congresistas que nos representan, pedir a la administración que está ahora en el poder, al Departamento de Justicia, que se pase un encausamiento de un criminal de guerra que es Raúl Castro".

Asimismo, de la Peña trazó un duro paralelismo histórico para dimensionar el dolor de las víctimas frente a la impunidad, tras afirmar que figuras como Fidel y Raúl Castro no son menos dictadores y tiranos sádicos que Adolf Hitler, por lo que merecen ser juzgados internacionalmente.

Vigilia Hermanos al Rescate 30 años Vigilia en el Memorial Cubano, con motivo del trigésimo aniversario de la masacre de Hermanos al Rescate. D. CASTROPÉ

Testimonio

El acto también contó con el estremecedor testimonio de Sylvia Iriondo, presidenta de MAR por Cuba y sobreviviente de aquel fatídico día. Iriondo viajaba en la tercera avioneta, pilotada por José Basulto, que logró escapar del ataque. Ante los presentes, relató los agónicos instantes en los que se percataron de la agresión y perdieron comunicación con los jóvenes en las otras aeronaves.

Tras ser advertidos de que les iban a disparar, la incredulidad inicial dio paso al horror. "Fue un sentimiento tras otro (...) recuerdo haberme despedido de mi madre, de mis hijos, de mi familia", narró Iriondo.

"En vez de oír aquel tráfico que oíamos a través de los auriculares, hubo un silencio absoluto. Y recuerdo haber pensado para mí: estamos muertos y no lo sabemos", recordó.

Por su parte, el coordinador del Directorio Democrático Cubano, Orlando Gutiérrez-Boronat, enfatizó durante su intervención que la lucha por la libertad y la justicia sigue siendo el pilar de la comunidad exiliada.

Orlando vigilia hermanos al rescate Orlando Gutiérrez-Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana. D. CASTROPÉ

Gutiérrez-Boronat respaldó la petición de enjuiciar a Raúl Castro y recordó a los presentes que el sacrificio de Carlos, Armando, Mario Manuel y Pablo no ha sido en vano, con lo que reafirmó el compromiso por una Cuba libre y democrática.

A la luz de las velas y frente al monumento que honra a las víctimas del comunismo, la vigilia concluyó con un mensaje de resistencia y una consigna que, tres décadas después, sigue marcando a la diáspora: "¡Prohibido olvidar!".