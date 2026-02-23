lunes 23  de  febrero 2026
Política comercial

Demócratas amenazan con bloquear cualquier intento de Trump de extender nuevo arancel global del 15%

La nueva tasa, aplicada bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, entrará en vigor este martes con una vigencia de 150 días, después de lo que necesitará el aval del Congreso

El líder de la minoría en el Senado de Estados Unidos Chuck Schumer.

El líder de la minoría en el Senado de Estados Unidos Chuck Schumer.

ANDREW HARNIK/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Los demócratas del Senado de Estados Unidos advirtieron este lunes que bloquearán cualquier intento de extender la nueva tasa global del 15 % impuesta por el presidente Donald Trump, como respuesta al fallo del Tribunal Supremo contra gran parte de sus aranceles.

La nueva tasa, aplicada bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, entrará en vigor este martes con una vigencia de 150 días, después de lo que necesitará el aval del Congreso para ser extendida.

"Los demócratas del Senado seguirán luchando contra el impuesto arancelario de Trump y bloquearán cualquier intento de extender estos aranceles perjudiciales cuando expiren este verano. No consentiremos que se agrave la devastación económica propiciada por Trump", declaró el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, cuya agenda es una guerra abierta que se opone a toda propuesta que impulsen los republicanos.

En un comunicado, Schumer consideró que esta nueva tasa supondrá un aumento de los precios en el país, lo que en su opinión "hará insostenible la vida de millones de estadounidenses".

Arancel del 10%

Horas después de que el Tribunal Supremo invalidara gran parte de los aranceles impuestos por el mandatario —en concreto aquellos impulsados bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA)— Trump anunció el pasado viernes que impondría un arancel global del 10 % bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio, una facultad distinta que no fue anulada por el alto tribunal.

El sábado, el republicano incrementó la tasa al 15 %, el porcentaje máximo permitido bajo la legislación.

En su fallo, la mayoría del Supremo considera que el uso de la IEEPA, pilar de la estrategia comercial de Trump, supondría una delegación excesivamente amplia del poder tributario que la Constitución reserva al Congreso, ya que la corte considera que los aranceles son un tipo de impuesto a los ciudadanos.

"Como presidente, no tengo que acudir al Congreso para obtener la aprobación de los aranceles", aseguró el mandatario este lunes en su red Truth Social, donde también amenazó con aumentar los gravámenes a los países que "jueguen" con la decisión de la Corte Suprema.

Entre los gravámenes afectados por el dictamen del tribunal se incluyen la tarifa global base a las importaciones extranjeras y los llamados gravámenes "recíprocos" a los socios comerciales de la mayor economía del mundo, junto a aranceles adicionales del 25 % a México y a Canadá.

También fueron invalidadas las decisiones del republicano de aumentar hasta un 50 % los aranceles a Brasil y la India como represalia por el enjuiciamiento a su aliado, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023), y la compra de crudo ruso, respectivamente.

Arancel del 15% a lo inmediato

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que el fallo contra su política comercial anunciado el viernes por la Corte Suprema, en realidad, le otorga más poderes y confirma los que ya tiene.

El Presidente anunció un arancel del 15% global para todas las importaciones de EEUU.

Así lo anunció el mandatario en una publicación en la plataforma Truth Social, donde aseguró que el aumento será "de inmediato".

La ley que usó el mandatario en la nueva orden ejecutiva de aranceles permite incrementar los gravámenes hasta un 15% y en períodos de 150 días haciendo reactivaciones hasta una nueva alternativa legal.

"Ahora se utilizarán otras alternativas para reemplazar las que el tribunal rechazó de forma equivocada", expresó Trump en una conferencia de prensa. Agregó que estas opciones también podrán aportar mucho dinero.

Trump aclaró que la mayoría de los acuerdos comerciales negociados por Estados Unidos seguían siendo válidos.

"El acuerdo con India sigue siendo válido", puso como ejemplo durante una conferencia de prensa.

"Todos los acuerdos" siguen vigentes, "simplemente lo haremos de otra manera", añadió el mandatario en conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Licencias

Sin dar una explicación clara, Trump aseveró: "Puedo usar Licencias para hacer cosas muy provechosas en favor de EEUU, especialmente con aquellos que nos han ESTADO ESTAFANDO durante muchas décadas".

El mandatario también advirtió de aumentos en los aranceles a las importaciones procedentes de países que decidan "jugar" con los impuestos aduaneros.

"Cualquier país que quiera 'jugar' con la decisión de la Corte Suprema, especialmente aquellos que han 'estafado' a EEUU durante años, e incluso décadas, se enfrentará a un arancel mucho más alto, y peor, que el que aceptaron hace muy poco", publicó Trump en las redes sociales.

FUENTE: Con información de EFE y AFP

