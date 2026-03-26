jueves 26  de  marzo 2026
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Rosalía suspende concierto en Milán por intoxicación alimentaria

La artista ganadora del Grammy estaba en pleno concierto en el Unipol Forum de Milán cuando paró su espectáculo para decirle al público que no se sentía bien

Rosalia tras ganar el Brit 2026 a la artista internacional.

Rosalia tras ganar el Brit 2026 a la artista internacional.

EFE

ROMA.- La cantante española Rosalía se vio obligada a suspender su concierto en Milán debido a una intoxicación alimentaria, según muestran imágenes captadas por fans y publicadas en redes sociales. La artista ganadora del Grammy estaba en pleno concierto el miércoles en el Unipol Forum de Milán cuando paró su espectáculo para decirle al público que no se sentía bien.

"Intenté sacar adelante este concierto. Desde el principio estoy enferma. Tengo una fuerte intoxicación alimentaria", declaró en inglés la cantante catalana en los videos subidos por los aficionados.

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"Intenté aguantar hasta el final, pero me siento extremadamente mal. Estoy vomitando ahí atrás. De verdad quiero ofrecer el mejor concierto, y estoy como por los suelos", añadió.

Después de decir que intentaría continuar si su estado físico se lo permitía, la artista terminó enviando un beso al público y con una mano en el vientre abandonó el escenario.

Éxitos

Rosalía, aclamada por su versatilidad que trasciende géneros, estaba en Milán como parte de una gira que comenzó en Francia a principios de este mes y que terminará en Puerto Rico en septiembre.

La cantante, que este mes ganó el premio a la mejor artista internacional en los Brit Awards, ha sido ampliamente elogiada por su cuarto álbum, Lux.

Esta obra amplia y espiritual, publicada a finales del año pasado, marca una ruptura con sus anteriores ritmos flamencos y de R&B.

El álbum contiene letras cantadas en 13 idiomas, entre ellos alemán, inglés y siciliano, además de su español natal.

FUENTE: AFP

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