miércoles 13  de  mayo 2026
MÚSICA

Maluma ofrece concierto gratuito en Medellín para presentar nuevo álbum

Para el concierto de este 14 de mayo también están anunciados varios artistas sorpresa que lo acompañarán en tarima

El cantante colombiano Maluma asiste a la 22.ª edición de los Premios Juventud en el Centro de Convenciones Figali, en la Ciudad de Panamá, el 25 de septiembre de 2025.&nbsp;

El cantante colombiano Maluma asiste a la 22.ª edición de los Premios Juventud en el Centro de Convenciones Figali, en la Ciudad de Panamá, el 25 de septiembre de 2025. 

AFP/Martin Bernetti

MEDELLÍN.- El cantante colombiano Maluma dará un concierto gratuito en la Plaza Botero de su natal Medellín para presentar su nuevo álbum, Loco x Volver, que será lanzado este jueves en coincidencia con el espectáculo, cuyas entradas ya están agotadas.

A través de pistas en redes sociales, el artista ha ido revelando detalles del trabajo musical, que incluye posibles colaboraciones y fragmentos de canciones.

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Para el concierto de este 14 de mayo también están anunciados varios artistas sorpresa que lo acompañarán en tarima.

"Maluma vuelve a ser Juan Luis. Después de dos años de proceso, de buscarse, de extrañar sus raíces y reconectarse con lo que realmente es, nace Loco x Volver. Un álbum hecho desde el amor, desde la verdad y sobre todo pensando en ustedes", señala una publicación en Instagram del cantante, cuyo nombre de pila es Juan Luis Londoño.

En otro mensaje, el artista agregó: "Nada de esto tendría sentido sin la gente que ha estado ahí siempre. Gracias por escuchar, por quedarse, por creer".

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Álbum

Las pistas compartidas por el reguetonero permiten anticipar que el álbum tendrá al menos trece canciones.

Una de las más recientes publicaciones muestra una imagen con el mensaje "Bienvenidos a Barranquilla", lo que ha despertado especulaciones entre sus seguidores sobre una posible colaboración con Shakira, con quien ya lanzó en 2016 el éxito Chantaje.

El álbum llega después de la gira mundial La +Pretty +Dirty World Tour, iniciada en marzo de 2025 en Europa y que continuó por Latinoamérica, con presentaciones en países como México, Colombia y El Salvador, en un espectáculo que incluyó formatos de 360 grados en algunas ciudades.

Loco x Volver será el primer álbum en solitario de Maluma desde Don Juan (2023), trabajo inspirado en figuras del entretenimiento como Batman, Hugh Hefner y James Bond.

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Antes de eso, el artista publicó junto a Blessd el disco colaborativo 1 Of 1 (2024), centrado en el género urbano y las vivencias de los barrios colombianos.

El cantante, de 32 años, también anunció recientemente que volverá a ser padre y acaba de participar en su cuarta edición de la Met Gala.

No es la primera vez que artistas urbanos presentan gratuitamente sus nuevos trabajos en Medellín.

En 2024, Maluma lanzó con Blessd 1 Of 1 en un multitudinario evento en el Teatro al Aire Libre Carlos Vieco; mientras, que en octubre pasado, Feid presentó su sencillo Monstruo, junto al productor puertorriqueño Tainy, en un concierto gratuito frente al Palacio de la Cultura, también en la Plaza Botero.

FUENTE: EFE

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