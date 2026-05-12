martes 12  de  mayo 2026
POLÉMICA

Kanye West agota concierto en Georgia a pesar de comentarios antisemita

La gira mundial del rapero, Ye Live Concert Tour, que lo llevará hasta el próximo agosto por estadios de todo el mundo, se ha visto rodeada de polémicas

En esta foto de archivo tomada el 9 de febrero de 2020, Kanye West asiste a la Fiesta de los Óscar de Vanity Fair luego de la 92 entrega anual en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg en Beverly Hills.

En esta foto de archivo tomada el 9 de febrero de 2020, Kanye West asiste a la Fiesta de los Óscar de "Vanity Fair" luego de la 92 entrega anual en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg en Beverly Hills.

AFP/Jean-Baptiste Lacroix

TIFLIS.- Las entradas para el concierto del rapero estadounidense Kanye West en Georgia, el próximo 12 de junio, se agotaron en unas horas, informaron este martes los organizadores del evento. Los precios oscilaban entre los 270 y 1.600 lari (entre 100 y 600 dólares).

"Solo hicieron falta ocho horas para vender 70.000 entradas para el YE Show. Otro récord para Starring Georgia", señala un comunicado de los organizadores.

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El famoso rapero inició el mes pasado su gira mundial Ye Live Concert Tour, que lo llevará hasta el próximo agosto por estadios de todo el mundo, pero que se ha visto rodeada de la polémica.

Se cancelaron varios de los conciertos de su gira en países como Reino Unido, Polonia, Suiza, Francia y Corea del Sur, o incluso fueron vetados por las autoridades, debido a su historial de comentarios antisemitas y racistas, y declaraciones de admiración hacia Hitler y el nazismo.

Recientemente Kanye West, conocido ahora como Ye, se disculpó públicamente por sus comentarios antisemitas y los atribuyó a su trastorno bipolar.

El espectáculo del rapero estadounidense en el estadio Dinamo Arena de Tiflis está programado para el 12 de junio.

FUENTE: EFE

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