Sergio Ramírez ingresa este domingo en la RAE en sustitución de Mario Vargas Llosa

El escritor Sergio Ramírez interviene en la presentación de la obra conmemorativa ‘Martí en su universo. Una antología’, en la Real Academia Española (RAE), a 23 de noviembre de 2021, en Madrid (España).

MADRID.- El escritor Sergio Ramírez (Masatepe, Nicaragua, 1942), nacionalizado español y exiliado en España desde hace cinco años, ingresará este domingo en la Real Academia Española (RAE) para ocupar la silla L, vacante desde el fallecimiento de Mario Vargas Llosa.

En un acto solemne que arrancará a las 19:00 hora local (18:00 GMT), el ganador del Premio Cervantes 2017 leerá su discurso de ingreso, titulado 'Un novelista ecuménico'. Previamente le dará la bienvenida en nombre de la corporación el académico Luis Mateo Díez, quien durante la lectura de méritos del candidato lo consideró un escritor "fundamental, generoso y comprometido".

El pleno de la RAE eligió como académico a Ramírez el pasado 21 de mayo, una semana después de una sesión extraordinaria celebrada en León, donde se llevó a cabo la lectura de méritos. El también patrono de la Fundación de Español Urgente FundéuRAE era el único candidato para ocupar la silla que dejó vacía Vargas Llosa el 13 de abril de 2025.

Su candidatura fue avalada, tal y como exigen sus estatutos, por tres académicos: el exdirector de la RAE Víctor García de la Concha, el escritor Luis Mateo Díez (Premio Cervantes 2023) y el actual director de la RAE, Santiago Muñoz Machado.

Ramírez reside en Madrid desde que en 2021 la Fiscalía nicaragüense dictó una orden de detención en su contra por supuestamente incitar al odio con la publicación de su novela 'Tongolele no sabía bailar', tercera entrega de su serie policíaca protagonizada por el inspector Morales y centrada en la represión política en su país.

Trayectoria

Sergio Ramírez es una de las figuras más destacadas de la narrativa iberoamericana contemporánea, autor de novelas como 'Margarita, está linda la mar' (1998) o la autobiográfica 'Adiós, muchachos' (1999), donde narra su trayectoria política como protagonista de la revolución sandinista a finales de los 70 hasta su labor como vicepresidente del país (1985-1990).

En 1996 se retiró de la política para volcarse en la literatura. Su obra entrelaza la historia de Nicaragua, la novela negra y el retrato social.

Autor de más de 70 libros entre novelas, relatos, crónicas y ensayos, Ramírez es también miembro de número de la Academia Nicaragüense de la Lengua -que actualmente opera en la clandestinidad- y en 2026 ha obtenido el Premio Ortega y Gasset de Periodismo.

Traducido a 20 idiomas, ha recibido otros muchos reconocimientos como el Dashiell Hammett por 'Castigo Divino' (1988), el Alfaguara de Novela por 'Margarita, está linda la mar', el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso por el conjunto de su obra literaria (Chile, 2011) o el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en idioma español (México, 2014).

Obras recientes

Este mismo año ha publicado 'La maldición de Ramfis' (Alfaguara), cuarta y última entrega de la serie del inspector Morales, que se desarrolla en el exilio en Costa Rica y actualmente está escribiendo sus memorias infantiles, que titulará 'Retrato de familia con volcán', según avanzó recientemente a EFE.

En una entrevista con motivo de su candidatura, el escritor dijo ver en ella la consolidación de su estatus de "ciudadano español adoptivo" y la "coronación" de la acogida recibida desde que estableció su residencia en Madrid.

También dijo que ya no cree en las revoluciones armadas porque "siempre terminan en caudillismo" y lamentó que la de Nicaragua sea "una situación estancada", con muy poca atención internacional pese a la ausencia de libertad de expresión o la expulsión masiva de periodistas.

"Nicaragua no está en los mapas políticos de nadie, yo diría que el olvido es la característica más importante que cae sobre el país y esto hace que sea un dolor permanente para mí", aseguró.

FUENTE: Con información de EFE