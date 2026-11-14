sábado 14  de  noviembre 2026
MÚSICA

Karol G llena estadio en México después triunfar en los Latin Grammy

Tras dos conciertos en Monterrey, Karol G llegó al Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol) durante su gira Viajando por el mundo Tropitur

La cantante colombiana Karol G robó miradas con uno de los atuendos más frescos de la noche, posicionándose como una de las mejores vestidas.

La cantante colombiana Karol G robó miradas con uno de los atuendos más frescos de la noche, posicionándose como una de las mejores vestidas.

Getty Images via AFP / Tommaso Boddi

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante colombiana Karol G regresó a su gira por México después de ganar dos Latin Grammy con su último álbum ‘Tropicoqueta’ y tras ser un referente para las mujeres en el género del reguetón que habitualmente es dominado por artistas masculinos.

“¿Cómo está la energía de México? Vine a bailar, a cantar, a perrear y a llorar”, gritó la artista justo antes de interpretar ‘Qulona’, el tema que en su versión de estudio interpreta junto al cantante de corridos mexicanos Peso Pluma.

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En un escenario que simula a una caverna de piedra gigante con cavidades que sirven de pequeños escenarios, 'La Bichota' salió acompañada de sus bailarines y músicos vestidos todos de trogloditas que despiertan de la prehistoria.

Tras dos conciertos en Monterrey, Karol G llegó al Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol) durante su gira ‘Viajando por el mundo Tropitur’ pidiendo a sus seguidoras que recibieran a la “reina de la música tropical”.

Después de iniciar su espectáculo en la caverna, la colombiana descendió del escenario vestida con una corona de plumas con la bandera de México a lomos de un loro gigante sobre el que interpretó ‘Papasito’ y que más tarde se llenaría de mariachis para cantar rancheras como ‘Son de la negra’.

La artista quiso reservar para el final del repertorio sus dos temas más reconocidos 'Tusa' y 'Si antes te hubiera conocido', con los que dejó un tanto de lado sus nuevos sonidos tropicales por su clásico reguetón.

Referente en Latinoamérica

Mientras 65.000 personas se acercaban a las inmediaciones del Foro GNP, aficionadas de 'La Bichota' ultimaban sus conjuntos y compraban camisetas y peluches de las mascotas de la artista, mientras algunos rezagados todavía intentaban comprar boletos de última hora.

“La estoy siguiendo totalmente desde Las Vegas y la voy a ver aquí y en Alemania. Siempre que salen sus boletos estoy a la expectativa de la preventa y tengo a varios amigos y familia pendientes”, explicó una seguidora vestida de la mascota con forma de loro llamada 'Chelita'.

El esfuerzo y los viajes de decenas de horas que hacen algunos de los seguidores de Karol G parecen poco para hombres como Manuel, que se subió a un autobús a las 12 de la noche desde Oxaca (sur) para ver a su ídola.

“Cuando empieza a cantar y a mostrar en sus letras y composiciones cosas que adoptan lo que somos nosotros, los latinos, como qué es el amor y el desamor o la música tropical de nuestra cotidianidad (...) Eso es algo muy bonito”, expresó emocionado.

Sobre el espectáculo, otra aficionada que acostumbra ver los conciertos destacó la gran inclusión que Karol G supone para las mujeres, no solo aquellas que la ven entre el público, sino para las que trabajan en su equipo musical.

“Creo que empodera (a la mujer), incluso en sus shows, porque todas sus músicos son mujeres (...) Es una oportunidad de dar voz a la mujer, que no siempre tenga que ser el hombre quien tenga que estar en el escenario, las mujeres también somos muy capaces de llegar a ese nivel”, argumenta Daniela.

Karol G continuará con su tour dos fechas más en la Ciudad de México para después trasladar su gira por toda Latinoamérica hasta que en junio de 2027 la colombiana acabe su recorrido en España y Europa.

FUENTE: Con información de EFE

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