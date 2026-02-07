sábado 7  de  febrero 2026
Serie de cine cubano en Miami anuncia proyección de "Nadie escuchaba"

Dirigido por Jorge Ulla y Néstor Almendros, el documental reúne testimonios que evidencian las consecuencias humanas y sociales de la represión en Cuba

El cineasta cubano Jorge Ulla y el director de fotografía español Néstor Almendros en el rodaje de Nadie escuchaba.

Cortesía/ Serie de Cine Cubano
Póster promocional de Nadie escuchaba.

Cortesía/ Serie de Cine Cubano
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La Serie de Cine Cubano del Miami Film Festival proyectará el documental Nadie Escuchaba, anunciaron los organizadores.

La cita es el viernes 20 de febrero, a las 7 pm, en el Koubek Center, de Miami Dade College (MDC), 2705 SW 3rd St.

Dirigido por Jorge Ulla y Néstor Almendros, Nadie Escuchaba (1987), la primera obra en conjunto del cineasta cubano y el director de fotografía español, reúne testimonios de Jorge Valls, Ángel Cuadra, Esteban Luis Cárdenas, Ana Lázara Rodríguez, Ricardo Bofill y Clara Abraham, madre del mártir Pedro Luis Boitel, que evidencian las consecuencias humanas y sociales de la represión en Cuba tras la llegada al poder de Fidel Castro en 1959, reza la sinopsis.

A través de las voces de intelectuales, políticos, trabajadores y expresos políticos, la película ofrece un poderoso relato de décadas de persecución, encarcelamiento y violaciones sistemáticas de los derechos humanos que afectaron a múltiples sectores de la sociedad cubana, incluidos antiguos participantes del proceso revolucionario, así como sus opositores.

El documental se mantiene como una obra históricamente significativa, de relevancia duradera y una reflexión universal sobre las consecuencias del totalitarismo, concebida como un legado para las futuras generaciones.

Sobre los realizadores

Considerado uno de los directores de fotografía más influyentes del mundo, Néstor Almendros (1930-1992) continuó su quehacer en el séptimo arte en Europa y EEUU tras trabajar en Cuba entre 1959 y 1961. Nacido en Barcelona, España, colaboró con grandes cineastas y fue miembro de la American Society of Cinematographers (ASC). En 1976, ganó el Óscar a la mejor fotografía por Days of Heaven.

Jorge Ulla es una figura clave del cine del exilio cubano. Su filmografía incluye In Their Own Words (1980), un documental sobre el éxodo del Mariel, y el largometraje Guaguasí (1977–1982), una comedia anárquica que Susan Sontag describió como “hermosa, humana y nada dogmática”. Nadie Escuchaba marcó su primera colaboración con Almendros.

Sobre la Serie de Cine Cubano

Fundada en 1993 y dirigida por el crítico de cine y escritor Alejandro Ríos, es una celebración del mundo vibrante y diverso del cine cubano. Con proyecciones gratuitas durante todo el año, la serie ofrece al público una oportunidad exclusiva de experimentar la riqueza del cine cubano. Las proyecciones especiales cuentan con la participación de cineastas, actores y actrices. La Serie de Cine Cubano cuenta con el apoyo de ArtesMiami.

Presentada en español con subtítulos en inglés, la función es gratuita y abierta al público. Si desea asistir a la proyección del documental, visite el portal miamifilmfestival.com para confirmar su asistencia.

