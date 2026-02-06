¿Se estaría gestando una repentina incursión militar de EEUU en Cuba?

MIAMI — El sobrevuelo de un avión espía de la fuerza aérea estadounidense sobre la costa norte cubana; la presencia de buques de guerra a poco menos de 80 kilómetros de la punta de Maisí, como parte de la operación Lanza del Sur, así como la llegada de helicópteros de combate a la base naval de Guantánamo, según fuentes, podrían significar el preludio de algún tipo de acción militar que EEUU se encuentre planeando llevar a cabo para una operación similar a la que desarrollara a principios de año en Venezuela.

Las tensiones que en días recientes se han recrudecido entre Washington y La Habana permiten a su vez apreciar la actitud paradójica y errática del régimen cubano que de un lado dice estar dispuesto a dialogar con EEUU y a la vez, niega que haya conversaciones en un intento de poner en duda las afirmaciones del presidente Donald Trump que asegura estar en conversaciones de alto nivel con autoridades cubanas.

Este jueves 5 de febrero, en rueda de prensa convocada con medios nacionales, Miguel Díaz-Canel decretó opción cero para el pueblo cubano, lo que significa sobrevivir con el mínimo , el cierre de centros de trabajo y estudios y permanecer expuestos a extensos apagones, entre otras carencias extremas, ante la falta de abastecimiento de combustible.

En paralelo también este jueves se anunció la aprobación de otros seis millones de dólares en ayuda humanitaria enviada por la Casa Blanca, destinada a los damnificados del huracán Melisa. Está ayuda se gestiona en Cuba a través de Cáritas y con la colaboración de instituciones religiosas quienes se encargan de asegurar que la asistencia en alimentos y artículos de primera necesidad llegue sin el intermedio del oficialismo.

Ante la inminencia de algún tipo de acción militar estadounidense en la isla Diario Las Américas está a la búsqueda de la opinión de expertos que pueden ampliar detalles de esta noticia en desarrollo.