viernes 6  de  febrero 2026
POLÍTICA

¿Se estaría gestando una repentina incursión militar de EEUU en Cuba?

Sobrevuelo a la isla de un avión espía y la presencia de buques de guerra en las costas norte y sur cubanas, anticipan la posibilidad de acciones inminentes

Unidades del Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R. Ford acompañados de cazas.

Unidades del Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R. Ford acompañados de cazas.

@NAVSOUS4THFLT
Por ILIANA LAVASTIDA y CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI — El sobrevuelo de un avión espía de la fuerza aérea estadounidense sobre la costa norte cubana; la presencia de buques de guerra a poco menos de 80 kilómetros de la punta de Maisí, como parte de la operación Lanza del Sur, así como la llegada de helicópteros de combate a la base naval de Guantánamo, según fuentes, podrían significar el preludio de algún tipo de acción militar que EEUU se encuentre planeando llevar a cabo para una operación similar a la que desarrollara a principios de año en Venezuela.

Las tensiones que en días recientes se han recrudecido entre Washington y La Habana permiten a su vez apreciar la actitud paradójica y errática del régimen cubano que de un lado dice estar dispuesto a dialogar con EEUU y a la vez, niega que haya conversaciones en un intento de poner en duda las afirmaciones del presidente Donald Trump que asegura estar en conversaciones de alto nivel con autoridades cubanas.

Lee además
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante su discurso televisado a la nación.
EEUU

Presidente Trump reitera: "Estamos hablando con Cuba"
Un avión estacionado de la compañía American Airlines.
Política

Congresista de Florida exige a Delta y American Airlines suspender sus viajes a Cuba

Este jueves 5 de febrero, en rueda de prensa convocada con medios nacionales, Miguel Díaz-Canel decretó opción cero para el pueblo cubano, lo que significa sobrevivir con el mínimo , el cierre de centros de trabajo y estudios y permanecer expuestos a extensos apagones, entre otras carencias extremas, ante la falta de abastecimiento de combustible.

En paralelo también este jueves se anunció la aprobación de otros seis millones de dólares en ayuda humanitaria enviada por la Casa Blanca, destinada a los damnificados del huracán Melisa. Está ayuda se gestiona en Cuba a través de Cáritas y con la colaboración de instituciones religiosas quienes se encargan de asegurar que la asistencia en alimentos y artículos de primera necesidad llegue sin el intermedio del oficialismo.

Ante la inminencia de algún tipo de acción militar estadounidense en la isla Diario Las Américas está a la búsqueda de la opinión de expertos que pueden ampliar detalles de esta noticia en desarrollo.

Temas
Te puede interesar

Régimen de Cuba se prepara para la "opción cero", el colapso llega a la Isla

Grupo Orinoco propone plan para desmantelar aparato represivo del régimen chavista

Policía Federal descarta traslado de expresidente Jair Bolsonaro a prisión domiciliaria

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio.
ATENCIÓN CONSUMIDOR

Florida halla elevados niveles de tóxicos en panes de alto consumo, chocolates y dulces

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla para presentar el nuevo sitio web TrumpRx en el Auditorio South Court de la Casa Blanca en Washington, DC, el 5 de febrero de 2026. 
GOBIERNO

La Casa Blanca lanza el portal 'TrumpRx.gov' con medicamentos a bajo precio

Imagen referencial.
NORMATIVA

Adiós a la calcomanía amarilla, avanza en Florida ley para digitalizar el registro vehicular

Varias personas emiten su derecho al voto.
EEUU

Trump insta al Congreso a aprobar ley "SAVE America" para asegurar la elegibilidad del votante

 Álex Saab durante una rueda de prensa en Caracas, Venezuela, el 21 de diciembre de 2023.
VENEZUELA

Arresto de Alex Saab: señal directa de que no hay blindajes para casos similares

Te puede interesar

Unidades del Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R. Ford acompañados de cazas.
POLÍTICA

¿Se estaría gestando una repentina incursión militar de EEUU en Cuba?

Por ILIANA LAVASTIDA y CARLOS ARMANDO CABRERA
 Álex Saab durante una rueda de prensa en Caracas, Venezuela, el 21 de diciembre de 2023.
VENEZUELA

Arresto de Alex Saab: señal directa de que no hay blindajes para casos similares

Agentes de Wall Street en una de las sesiones bursátiles.
RéCORD HISTóRICO

El índice Dow Jones supera por primera vez la barrera de los 50.000 puntos

El expresidente de Estados Unidos, el demócrata Bill Clinton, y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, sonríen mientras el presidente Donald Trump habla después de ser juramentado como el 47º presidente en la Rotonda del Capitolio de EEUU, en Washington, DC, el 20 de enero de 2025.
EEUU

Comisión de Supervisión del Congreso anuncia que testimonio de los Clinton sobre Epstein será privado

Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio.
ATENCIÓN CONSUMIDOR

Florida halla elevados niveles de tóxicos en panes de alto consumo, chocolates y dulces