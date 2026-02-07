Avianca Cargo impulsa auge de flores por San Valentín a través de Miami

La inspección de flores en el Aeropuerto Internacional de Miami es precisa.

Agentes de Agricultura de EE.UU. inspeccionan cuidadosamente muestras de ramos de flores para confirmar la ausencia de insectos.

Miles de toneladas de flores llegan al Aeropuerto Internacional de Miami con Avianca Cargo.

MIAMI.- La temporada del Día de San Valentín trae cada año un enorme flujo de flores al Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) y Avianca Cargo tiene un papel protagónico con sus operaciones desde Colombia y Ecuador, transportando más de 19,000 toneladas de flores provenientes de ambos países.

“Para la temporada del Día de San Valentín 2026, fortalecimos nuestra operación para ofrecer la capacidad, confiabilidad y consistencia de las que dependen nuestros clientes durante el pico más crítico de la industria”, declaró Diogo Elias, director de Avianca Cargo, destacando un crecimiento del 6 % en comparación con el año anterior.

Siguiendo un proceso complejo que lleva meses y requiere dedicación, miles de agricultores, inspectores y transportistas hacen posible el traslado de este preciado producto.

“Al duplicar nuestra capacidad de carga, operar una flota conjunta de aviones de carga en las Américas y reforzar las rutas clave hacia Estados Unidos, pudimos llegar al mercado de manera eficiente y con los más altos estándares de calidad. Este desempeño refleja la dedicación de nuestros equipos y la fortaleza de nuestras alianzas a lo largo de toda la cadena de suministro de la floricultura”, enfatizó.

Durante la temporada, Avianca Cargo operó cerca de 320 vuelos de carga, transportando más de 19,000 toneladas de flores a centros clave como Miami.

“Cada año durante el Día de San Valentín procesamos alrededor de 1,500 toneladas de flores cortadas por día en MIA, lo cual es una cifra enorme”, comentó Ralph Cutié, director del Departamento de Aviación del Condado de Miami-Dade y director de MIA. “Anualmente, aproximadamente el 91 % de todas las flores que ingresan a Estados Unidos pasan por nuestro aeropuerto.”

Agregó: “Movemos cerca de 400,000 toneladas de flores en MIA cada año. Esa es una parte enorme de nuestra operación y la razón por la que somos el aeropuerto número uno en procesamiento de flores en el país y el quinto del mundo.”

Una vez en Miami, los envíos de flores pasan por su inspección final bajo la autoridad de la división de Agricultura de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

“Somos el único aeropuerto en Estados Unidos con servicios de inspección aduanera operando las 24 horas del día”, dijo Dimitrios “Jimmy” Nares, jefe de Marketing y Desarrollo de Servicio Aéreo en el Aeropuerto Internacional de Miami. “Alrededor del 91 % de las flores importadas por aire a Estados Unidos llegan aquí, con Colombia suministrando el 73 % de ellas.”

De hecho, agentes de Agricultura de EE.UU. inspeccionan cuidadosamente muestras de ramos de flores para confirmar la ausencia de insectos, según lo indicado en la documentación de envío colombiana.

“Incluso si encontramos un pequeño huevo de plaga, el envío se pone en espera para una inspección adicional y posible tratamiento antes de que pueda continuar”, explicó la agente Claudia.

Una vez aprobado, el cargamento se transfiere a otra instalación de almacenamiento en frío y luego se carga en camiones para su distribución o en otros aviones para su transporte a ciudades de Estados Unidos.

“Este proceso genera alrededor de 6,000 empleos en Miami y respalda cerca de 200,000 empleos a nivel nacional que dependen de la importación de flores frescas”, confirmó Nares.

“Gracias al trabajo en equipo con aerolíneas como Avianca y nuestros socios federales, hay amor en el aire, con el 91 % de las flores del país pasando por MIA cada año”, señalo la alcaldesa del Condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

“Nuestro aeropuerto sigue creciendo en tráfico de carga, marcando un sexto año consecutivo de crecimiento récord”, enfatizó.