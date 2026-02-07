Grupo IDEA advierte que proceso de amnistía en Venezuela debe ser "legítimo y democrático"

El Grupo IDEA (Iniciativa Democrática de España y las Américas) emitió un comunicado en el que celebra la liberación de presos políticos en Venezuela y condena que se esté explotando el dolor de estos y sus familiares por sus represores y carceleros.

En este sentido, el Grupo IDEA pide el cierre de los juicios arbitrarios, la liberación incondicional de todos los presos políticos y de conciencia, civiles y militares, tanto como la derogación de las leyes represoras que han sido aplicadas por la dictadura todavía imperante en Venezuela.

"Alertamos, acompañando la doctrina pacífica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que toda amnistía, para ser convencional, legítima y democrática, en modo alguno puede situar a las víctimas en condiciones de indefensión o paridad con sus victimarios, al punto que pueda perpetuarse la impunidad de los graves crímenes de los que aquéllas han sido víctimas", expresa el comunicado.

Asimismo, al recordar que median crímenes de lesa humanidad imprescriptibles y bajo conocimiento de la Corte Penal Internacional, a los presos políticos liberados se les debe asegurar su derecho a la verdad, saber de sus victimarios, acceder para ello a la Justicia y recibir las reparaciones integrales que se les deben, material y moralmente, como víctimas de violaciones graves de derechos humanos.

IDEA AMNISTÍA VENEZUELA 2026

FUENTE: Redacción