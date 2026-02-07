sábado 7  de  febrero 2026
EEUU

Tribunal de apelaciones valida la detención de migrantes indocumentados sin derecho a fianza

La Ley de Inmigración y Nacionalidad vigente hace más de 30 años, exige la detención, sin audiencias de fianza, de todos los solicitantes de admisión en EEUU

El vestíbulo del Tribunal de Inmigración de Miami, Florida.&nbsp;

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Un tribunal de apelaciones avaló la política del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que permite mantener detenidos sin acceso a fianza a amplios grupos de migrantes indocumentados a los que pretende deportar.

En un fallo dividido de los tres jueces, la corte respaldó la postura de la Adminsitración Trump, que reinterpretó una ley de Inmigración para sostener que los migrantes sin documentación detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) no tienen derecho a una audiencia de fianza.

"Tras revisar cuidadosamente las disposiciones y la estructura pertinentes de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la historia estatutaria y la intención del Congreso, concluimos que la posición del Gobierno es correcta", afirmó el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito en su sentencia, emitida la noche del viernes

Dicha ley data de hace más de 30 años y exige la detención, sin audiencias de fianza, de todos los solicitantes de admisión en Estados Unidos.

¿Incumplimiento de la ley?

Sin embargo, los gobiernos anteriores apenas aplicaban la ley a aquellos que llegaban recientemente al país, sobre todo por la frontera sur con México. En su lugar, a los migrantes indocumentados les permitían audiencias de fianzas y a convencer a un juez de Inmigración de que no representaba riesgo de fuga.

El fallo revierte decisiones de tribunales inferiores que habían considerado que la postura del Gobierno era ilegal, y otorga un escudo legal para continuar con las detenciones y deportaciones masivas durante su ofensiva migratoria.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, celebró anoche la victoria judicial con un mensaje en la red social X en el que sostuvo que continuarán "defendiendo la agenda de ley y orden del presidente Trump en los tribunales de todo el país".

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito tiene jurisdicción sobre los estados de Texas y Luisiana, donde se encuentra una gran parte de los centros de detención para migrantes en el país.

Se espera que otras cortes de apelación se pronuncien al respecto en los próximos días, en un caso que podría alcanzar el Tribunal Supremo.

Con información de EFE

Temas
