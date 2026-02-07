Camino a la transición, régimen de Venezuela vive continuidad administrativa "sin legitimidad"

Esta imagen, difundida por la Presidencia de Venezuela, muestra a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), conversando con la nueva jefa de la misión diplomática de Estados Unidos para Venezuela, Laura Dogu, durante una reunión en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 2 de febrero de 2026.

CARACAS. - La captura de Nicolás Maduro, depuesto dictador de Venezuela, por los Estados Unidos el pasado 3 de enero, cerró un ciclo político en el país. Pero, al mismo tiempo, abrió a un proceso de tutelaje con varias características.

Antonio De La Cruz, presidente del Inter American Trend, señala en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS que Venezuela vive “una transición de lo que teníamos anteriormente, que era un Estado (régimen) mafioso, como lo denominó Estados Unidos, manejado por una organización terrorista global, a un Estado democrático”.

En un mes Expertos opinan que Trump ha logrado cambios profundos y rápidos en Venezuela

PLAN POR ETAPAS Rubio presenta una defensa "muy firme" sobre la política de EEUU en Venezuela

De allí, explica, se deriva el planteamiento de la Administración del presidente Donald Trump de un proceso en tres fases: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición. Puntualiza que Trump ofreció a su electorado que no iniciaría una nueva guerra ni recurrir a invasiones para sostener a ningún gobierno.

El analista político y petrolero señala que la negociación de EEUU con Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta del régimen y actual jefa interina, se dio a través de Catar. Esto, asevera, dio pie al compromiso con las fases para Venezuela.

Antonio De La Cruz destaca que Estados Unidos consideró “innegociable” la captura de Maduro, a quien acusa de conspiración para el narcoterrorismo y otros delitos, y se decidió por “una continuidad administrativa sin legitimidad”.

Puntualiza que la legitimidad en Venezuela la ostentan Edmundo González Urrutia, quien según las actas de votación presentadas por la oposición ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, y la líder María Corina Machado.

“En la primera fase, la de estabilización, hay que desmontar todo el Estado mafioso que está en Venezuela”, sostiene.

Agrega que Delcy Rodríguez empieza a cumplir con el cronograma que está acordado con los Estados Unidos y a mostrarse la recuperación económica que es una parte de la segunda fase, como ocurrió con la reciente sanción de la reforma de la Ley de Hidrocarburos en la Asamblea Nacional.

“Esta fue la prueba más difícil para Delcy Rodríguez porque traiciona a Maduro y rompe con el legado de Hugo Chávez, y de la soberanía petrolera. Es su segunda traición y toda la dirigencia de la cúpula, que lloraba por Chávez, se lo traga completito”, afirma.

Para el analista, la “plataforma criminal” que se mantiene en Venezuela sólo puede subsistir con el cumplimiento de los acuerdos con la Administración Trump.

“En este proceso hacia la transición democrática, se creó un Estado Tutelado por los Estados Unidos. Si queremos poner un término que usaban antes, los representantes del régimen son realmente el cachorro del imperio. Ellos están sufriendo por eso, porque quien los sostiene es Estados Unidos”, expresa.

A su juicio, hay tres elementos que pueden desestabilizar al Estado tutelado. El primero es el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, que representa “a las prácticas de terrorismo, la violencia y la represión”.

Cree que, al jurar lealtad a Delcy Rodríguez, Cabello “ya no puede empezar porque sería objeto de acciones por parte del mismo Estado tutelado o del mismo Estados Unidos. Sobre él pesa una recompensa”.

El analista señala que el otro elemento que podría desestabilizar es el Ministerio de la Defensa y la Fuerza Armada, “esa cúpula está asociada a negocios ilícitos”. Pero, cree que con la lealtad profesada a Rodríguez y los cambios dentro de la estructura castrense en las regiones, luego del 3 de enero, le aseguran la continuidad a la jefa interina.

De La Cruz, quien fue gerente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), puntualiza que ninguna empresa petrolera irá al país si existe riesgo de violencia y de inseguridad. Agrega que deben darse señales de que el Estado está bajo control.

En este punto, subraya, es necesario el proyecto de ley de amnistía anunciado por el régimen. “Se venía enredando la situación porque empezó el pueblo a exigir la libertad de los presos políticos y eso se podía complicar. Además, las excarcelaciones se han hecho a cuentagotas con los distintos criterios internos. Esta ley estaba en la fase dos, pero el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que las fases podían hacerse en paralelo”.

Representación de EEUU

Por otra parte, Antonio De La Cruz indica que la llegada de la encargada de negocios de EEUU en Venezuela, Laura Dogu, significa el establecimiento de “un nodo de coordinación estatal paralela, no una representación bilateral convencional”.

Sostiene que Dogu “va a ser la rectora del plan de transición en Venezuela”.

Laura Dogu se reunió en el palacio de Miraflores con Delcy Rodríguez el 2 de febrero. “Me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para reiterar las tres fases que el secretario Rubio ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición”, informó la diplomática estadounidense en sus redes sociales.

De acuerdo con De La Cruz, Dogu tiene muchos elementos a favor: Conoce bien las realidades de Centroamérica en época de violencia y fue la asesora política del general Dan Caine, quien condujo la Operación Lanza del Sur de EEUU en el Caribe, con lo cual también entiende el mundo militar.

“Dogu será quien suministrará todos los informes de inteligencia, además la CIA abrió sus oficinas en Venezuela. Esto es inteligencia primero que diplomacia porque Estados Unidos debe ir ajustando el plan, según lo que suceda en el terreno”, puntualiza.

El analista asevera que el Departamento de Estado, la Secretaría del Tesoro y el presidente Trump tendrán “información directa” sobre lo que ocurra en Venezuela.

¿Junta de transición?

El presidente del Inter American Trend indica que la continuidad administrativa en Venezuela no se sostiene por sí sola en mucho tiempo, especialmente en un país donde no existe un Estado de derecho.

“Hasta que no haya elecciones nuevamente y haya un poder legítimo, no se empieza con un país con Estado de derecho”, afirma.

Indica que, para el modelo de Trump, al mandatario estadounidense le gustaría tener en Venezuela en este momento una junta de transición. “Pero, no es fácil. Ese ideal hay que trabajarlo. Deben definir los periodos de cuando se haría las elecciones para pasar a un Estado democrático”, agrega.

El analista señala, a su vez, que Trump optó por sacar dinero de la industria petrolera para reconstruir a Venezuela, no dinero de los Estados Unidos, esto como parte de su visión de estadista. Refiere que, por ejemplo, en el caso de Ucrania, el mandatario estadounidense pactó con el presidente Volodomir Zelenski el pago de armamento.

Trump sugirió el 1 de febrero que podría "juntar" al chavismo y a la oposición para acercar posturas y llegar a una transición democrática.

Al ser consultado sobre si María Corina Machado debería poder regresar a Venezuela, el mandatario republicano dijo: "Tenemos que hacer algo con esto. Quizás juntar a las partes y hacer algo".

FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÈRICAS