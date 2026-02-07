Yasiel Puig es declarado culpable por obstrucción de justicia y mentir a autoridades federales

El cubano Yasiel Puig se prepara para batear por los Tiburones de La Guaira en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Un jurado federal declaró culpable al exjardinero de Grandes Ligas Yasiel Puig por obstrucción de justicia y por mentir a funcionarios federales, en el marco de una investigación sobre una operación ilegal de apuestas, informó este viernes la Fiscalía de Estados Unidos .

El veredicto llegó tras un juicio de varias semanas en el que declararon funcionarios de la MLB y testigos vinculados al esquema de apuestas. Como resultado, Puig enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión federal.

El caso de apuestas ilegales

Según las autoridades, Puig realizó al menos 900 apuestas entre 2019 y 2020 a través de plataformas controladas por Wayne Nix, un exjugador de ligas menores que se declaró culpable en 2022 de conspiración para operar un negocio ilegal de apuestas y de presentar una declaración de impuestos falsa. Nix aún espera sentencia.

Puig reconoció inicialmente que acumuló más de 280.000 dólares en pérdidas apostando en tenis, fútbol americano y baloncesto, y en agosto de 2022 se declaró culpable de un cargo por mentir a agentes federales. Sin embargo, meses después retiró su culpabilidad y se declaró no culpable, alegando la existencia de “nuevas pruebas significativas”.

La acusación y la defensa

Los fiscales sostuvieron que, durante una entrevista en enero de 2022, Puig negó conocer la naturaleza de las apuestas, con quién apostaba y cómo pagaba sus deudas, pese a que —según el gobierno— sabía exactamente cómo funcionaba el esquema. En el juicio, la fiscalía presentó audios de Puig hablando en inglés y testimonios de expertos para refutar los argumentos de la defensa sobre barreras idiomáticas y cognitivas.

Por su parte, los abogados del pelotero señalaron que Puig tiene educación primaria incompleta, problemas de salud mental no tratados y que no contó con intérprete propio ni abogado penal durante la entrevista con las autoridades. Un exabogado del jugador testificó que el intérprete tuvo dificultades con el dialecto del español de Puig y que el pelotero intentó cooperar.

Trayectoria en el béisbol

Puig jugó siete temporadas en MLB, las primeras seis con Los Angeles Dodgers, donde fue All-Star en 2014 y se ganó el apodo de “caballo salvaje” por su estilo explosivo. En su carrera ligamayorista dejó promedio de .277, 132 jonrones y 415 carreras impulsadas.

En 2019 vistió los uniformes de Cincinnati Reds y Cleveland Indians (hoy Guardians). Luego continuó su carrera en la Liga Mexicana y más recientemente firmó con los Kiwoom Heroes de Corea del Sur.

El caso marca un duro golpe judicial para el extoletero cubano, cuya sentencia será determinada en una audiencia posterior.