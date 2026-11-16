Netflix estrena segunda de "Palomas Negras", serie de espías protagonizada por Keira Knightley

La actriz británica Keira Knightley posa a su llegada antes del desfile de la colección de alta costura otoño/invierno 2025-26 de Chanel, celebrado en París el 8 de julio de 2025.

MIAMI. – La plataforma de streaming Netflix estrena este martes la segunda temporada de Palomas Negras (Black Doves), el aclamado thriller de espionaje británico que regresa a las pantallas tras el lanzamiento de su entrega inicial en diciembre de 2024.

La nueva tanda consta de seis episodios protagonizados nuevamente por Keira Knightley en el papel de Helen, una agente encubierta cuya posición como esposa del secretario de Defensa británico se vuelve cada vez más peligrosa a medida que su cónyuge se perfila para asumir el cargo de Primer Ministro.

En esta nueva etapa, la protagonista deberá equilibrar su lealtad a la organización secreta para la que trabaja mientras intenta mantener a salvo su identidad, contando de nuevo con la protección del agente Sam, interpretado por el actor Ben Whishaw.

Retorno del elenco original y nuevas incorporaciones

Junto al dueto protagonista, la producción confirma el regreso de la galardonada actriz Sarah Lancashire en el rol de Reed, líder de la red de espionaje.

Asimismo, la segunda entrega amplía su reparto con destacadas figuras de la industria cinematográfica internacional, entre las que sobresalen Neve Campbell, reconocida por su trabajo en la saga Scream, y Sylvia Hoeks, célebre por su participación en Blade Runner 2049.

El elenco secundario suma además a talentos como Ambika Mod, Babou Ceesay y Sam Riley. Por el momento, la plataforma de entretenimiento no ha confirmado la realización de una tercera temporada, señalando que la continuidad de la ficción dependerá de las métricas de audiencia y recepción que obtengan estos seis nuevos capítulos.