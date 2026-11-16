lunes 16  de  noviembre 2026
STREAMING

Netflix estrena segunda de "Palomas Negras", serie de espías protagonizada por Keira Knightley

Junto al dueto protagonista, la producción confirma el regreso de la galardonada actriz Sarah Lancashire en el rol de Reed, líder de la red de espionaje

La actriz británica Keira Knightley posa a su llegada antes del desfile de la colección de alta costura otoño/invierno 2025-26 de Chanel, celebrado en París el 8 de julio de 2025.

La actriz británica Keira Knightley posa a su llegada antes del desfile de la colección de alta costura otoño/invierno 2025-26 de Chanel, celebrado en París el 8 de julio de 2025.

AFP / Thomas Samson
Por Jorgimar Gómez

MIAMI.– La plataforma de streaming Netflix estrena este martes la segunda temporada de Palomas Negras (Black Doves), el aclamado thriller de espionaje británico que regresa a las pantallas tras el lanzamiento de su entrega inicial en diciembre de 2024.

La nueva tanda consta de seis episodios protagonizados nuevamente por Keira Knightley en el papel de Helen, una agente encubierta cuya posición como esposa del secretario de Defensa británico se vuelve cada vez más peligrosa a medida que su cónyuge se perfila para asumir el cargo de Primer Ministro.

Lee además
La nueva serie del universo de Stranger Things se estrenará en la plataforma Netflix en 2028.
PLATAFORMAS

Stranger Things vuelve a Netflix: preparan precuela ambientada en 1955
Ross Lynch protagoniza el video del tema musical One of your girls, del cantante sudafrico-australiano Troye Sivan.
CELEBRIDADES

Ross Lynch revela que es un hombre "felizmente casado"

En esta nueva etapa, la protagonista deberá equilibrar su lealtad a la organización secreta para la que trabaja mientras intenta mantener a salvo su identidad, contando de nuevo con la protección del agente Sam, interpretado por el actor Ben Whishaw.

Retorno del elenco original y nuevas incorporaciones

Junto al dueto protagonista, la producción confirma el regreso de la galardonada actriz Sarah Lancashire en el rol de Reed, líder de la red de espionaje.

Asimismo, la segunda entrega amplía su reparto con destacadas figuras de la industria cinematográfica internacional, entre las que sobresalen Neve Campbell, reconocida por su trabajo en la saga Scream, y Sylvia Hoeks, célebre por su participación en Blade Runner 2049.

El elenco secundario suma además a talentos como Ambika Mod, Babou Ceesay y Sam Riley. Por el momento, la plataforma de entretenimiento no ha confirmado la realización de una tercera temporada, señalando que la continuidad de la ficción dependerá de las métricas de audiencia y recepción que obtengan estos seis nuevos capítulos.

Temas
Te puede interesar

Escritor Miguel Ángel Asturias es enterrado en Guatemala medio siglo después de su muerte

Karol G aplaza último concierto en Ciudad de México por motivos de salud

Glenn Close y Ridley Scott reciben Óscar honorífico por sus trayectorias

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El general Francis L. Donovan (centro); al jefe del Estado Mayor General y primer viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MINFAR), el general Roberto Legra Sotolongo (segundo desde la izquierda); y a otros oficiales militares cubanos, durante un encuentro en el perímetro de la Estación Naval de los Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba, el 29 de mayo de 2026.
ENTRENAMIENTOS

Comando Sur de EEUU refuerza su presencia militar en Guantanamo en medio de tensiones con Cuba

Operarios trabajan en el lugar donde se produjo el descarrilamiento de un tren de mercancías entre las localidades madrileñas de Robledo de Chavela y Zarzalejo este domingo. video
ACCIDENTE

Alarma ferroviaria en España tras nuevo descarrilamiento de tren

Un casco en homenaje a la leyenda brasileña de la Fórmula 1, Ayrton Senna, usado por el recién coronado campeón mundial de la categoría y piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, de Italia.
MOTORES

Antonelli, el heredero que soñó con ser Senna

Mariani se encuentra cerca de la Ruta Nacional 2, parte de la cual ha sido tomada por pandillas. Más de 16.000 personas han muerto a causa de la violencia armada en Haití desde principios de 2022, según declaró la ONU el 2 de octubre, advirtiendo que lo peor podría estar por venir. Haití, el país más pobre de América, ha sufrido durante mucho tiempo a manos de violentas bandas criminales que cometen asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros en un contexto de inestabilidad política crónica. Pandilleros armados en una motocicleta patrullan las calles del barrio de Mariani en Puerto Príncipe, Haití, el 6 de octubre de 2025.
ANÁLISIS

¿Puede la ofensiva de Nayib Bukele liberar a Haití del dominio de las pandillas?

Sede del ayuntamiento de Miami.
MEDIDA POLÉMICA

Miami prepara un giro en sus políticas de diversidad: estos son los cambios que afectan a la junta LGBTQ

Te puede interesar

Sede del ayuntamiento de Miami.
MEDIDA POLÉMICA

Miami prepara un giro en sus políticas de diversidad: estos son los cambios que afectan a la junta LGBTQ

Por Daniel Castropé
Representación arquitectónica de Doral Gardens, la propuesta de 224 apartamentos para personas de 55 años o más que evaluará el Concejo de Doral. 
Desarrollo municipal

Doral evaluará proyecto de 224 viviendas de alquiler para mayores de 55 años

Precio de la gasolina en Florida baja. 
OTRA SEMANA DE ALIVIO

La gasolina en Florida baja a $3.79: dónde está más barata

Maureen Porras, concejal de la ciudad de Doral. 
ELECCIONES 2026

Certifican victoria de Maureen Porras en Doral por apenas 12 votos

Un grupo de presos políticos militares protestan dentro de las instalaciones de la cárcel Ramo Verde, en Los Teques, Venezuela, el 12 de noviembre de 2026 
VENEZUELA

Presos políticos militares con signos de deterioro por la huelga de hambre; afirman que la mantendrán