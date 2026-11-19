El presidente de China, Xi Jinping (C), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (D), y el presidente de Rusia, Vladimir Putin (I), posan para las fotos a su llegada a una reunión trilateral en la Villa Kylin, en el marco de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, provincia de Guangdong, al sur de China, el 19 de noviembre de 2026.

SHENZHEN. - China, Estados Unidos y Rusia adoptaron este jueves una "declaración de paz" durante una cumbre sin precedentes de sus dirigentes, informaron el Kremlin y los medios de comunicación estatales chinos.

Por el momento la Casa Blanca no ha brindado ningún aporte sobre la declaración tras la reunión trilateral entre Xi Jinping, Vladimir Putin y Donald Trump.

ENCUENTRO HISTóRICO Trump, Jinping y Putin se alistan para inédita cumbre en China

"Los tres jefes de Estado mantuvieron un intercambio profundo de opiniones sobre la situación internacional actual y se comprometieron a defender la estabilidad estratégica y la seguridad internacional", se lee en la declaración conjunta emitida tras la reunión celebrada en la ciudad china de Shenzhen.

Los países tienen previsto "aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados", añadió, reafirmando "la importancia del flujo estable de energía".

También se comprometen a "entablar un diálogo sobre la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación nuclear".

El comunicado apuntó a la Corte Penal Internacional, afirmando que esta y otras instituciones similares "no deben abusar de su jurisdicción".

Los líderes también "reconocieron la importancia vital del principio del consentimiento del Estado y el respeto a la inmunidad (diplomática) de la que disfrutan los funcionarios estatales", y dijeron que cada país estaba "comprometido" con impulsar la reforma de la ONU.

En declaraciones difundidas por la agencia estatal Xinhua, Xi describió la reunión como "positiva, constructiva y fructífera".

"Los tres países comparten una perspectiva común sobre la salvaguardia de la paz mundial", dijo el líder chino, y añadió: "Las semillas sembradas durante la reunión trilateral de hoy sin duda echarán raíces, brotarán y darán fruto".

El presidente Trump abandonó Shenzhen poco después de que terminó esta reunión con su par ruso y chino, en la que dijo que estaban haciendo "historia".

Histórica reunión

Los presidentes de China, Estados Unidos y Rusia se reunieron este jueves en su histórica primera cumbre trilateral.

El encuentro sin precedentes entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin en el polo tecnológico chino de Shenzhen, sede de la cumbre de la APEC, duró alrededor de una hora y 20 minutos.

Aunque tanto Xi como Trump destacaron la importancia de la cumbre, analistas señalaron que esta tenía un carácter más simbólico y que no iba a lograr avances concretos.

Sentados alrededor de una gran mesa redonda con un arreglo floral en medio, Trump, Xi y Putin abordaron en sus discursos iniciales temas como las armas nucleares, la guerra en Ucrania o la seguridad energética, amenazada por el conflicto con Irán.

Como "grandes potencias", los tres países deben "salvaguardar conjuntamente la paz y la estabilidad mundiales", aseguró al inicio Xi, quien destacó la importancia "trascendental" de la cita. "Estamos haciendo historia", dijo por su parte Trump.

Este cónclave en la histórica Villa Kylin de Shenzhen avivó los temores de que los líderes de estas tres potencias puedan intentar dividir el mundo en esferas de influencia, por ejemplo decidiendo el destino de Ucrania sin consultar a Kiev ni a Europa.

"Nuestros países tienen muchos intereses convergentes en lo que respecta a la resolución de conflictos regionales, incluido, por supuesto, el conflicto en Ucrania", dijo Putin.

También aseguró que las tres potencias tienen una "responsabilidad" en materia de paz y seguridad global y dijo que, en las conversaciones a puerta cerrada, hablarían de seguridad alimentaria y energética.

Desarme nuclear

Por su parte, Trump abordó el desarme nuclear, otra de las cuestiones candentes entre los países con mayor arsenal atómico del mundo.

Según el mandatario, los tres países están en "una posición única" para reducir el número de armas nucleares y "para disminuir el riesgo de que esas armas lleguen a utilizarse alguna vez", aunque reconoció que es "algo muy difícil de llevar a cabo".

"Hay que hacer todo lo posible para evitar una guerra nuclear", insistió por su parte Xi, quien describió el arma atómica como una "espada de Damocles" suspendida sobre la humanidad.

Desde febrero, cuando expiró un tratado bilateral entre Estados Unidos y Rusia sobre armas atómicas, estos dos países quieren arrastrar a China a un eventual nuevo acuerdo.

Sin embargo, el gigante asiático exige a Washington y Moscú que reduzcan sus enormes arsenales nucleares antes de negociar su propio armamento.

La histórica cumbre estuvo precedida por encuentros bilaterales entre Trump y los otros dos presidentes, que se habían reunido por separado en la víspera.

En su encuentro con Putin, el primero desde agosto de 2025, el estadounidense se refirió al ruso como su "amigo", a lo que este respondió en inglés: "Encantado de verte".

Trump y Xi se reunieron luego, por tercera ocasión este año. El líder estadounidense destacó su "excelente relación desde hace muchos años" y Xi celebró que sus lazos son "estables y han mejorado".

"Una plataforma" para Putin

Pekín, Washington y Moscú dieron versiones diferentes sobre lo que esperaban discutir al margen de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Tras la reunión inédita no trascendió ninguna declaración sobre la guerra en Irán ni mayores precisiones sobre el desarme nuclear.

FUENTE: Con información de AFP/EFE