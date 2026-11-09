Stranger Things vuelve a Netflix: preparan precuela ambientada en 1955

La nueva serie del universo de Stranger Things se estrenará en la plataforma Netflix en 2028.

LOS ÁNGELES.- El coloso del entretenimiento Netflix anunció este viernes que está preparando una precuela del fenómeno televisivo Stranger Things que prevé su estreno en 2028.

La precuela, titulada Other Worlds: A Stranger Things Adventure (Otros Mundos: Una Aventura de Stranger Things), se ambienta en la década de 1950, años antes de que el grupo de Stranger Things descubriera una conspiración sobrenatural en su pequeño pueblo de Hawkins, Indiana.

La serie precederá también a los acontecimiento de la obra de teatro Stranger Things: The First Shadow (Stranger Things: La Primera Sombra), que explora el pasado de Henry Creel, el personaje que luego se convierte en el malvado Vecna.

Se trata del cuarto proyecto ambientado en el universo Stranger Things desde que finalizó la serie original a finales del año pasado. Tras su éxito, emergieron la serie animada Stranger Things: Tales from 85 y la obra de teatro.

Un nuevo capítulo para la joya de Netflix

El guion de la precuela estará a cargo de Kate Trefry. "Los hermanos Duffer me dieron mi primer trabajo remunerado en Hollywood, y desde entonces ha sido una alegría y un sueño alucinante", afirmó la también guionista de The First Shadow.

“Ahora, es un honor y un privilegio increíbles para mí dar vida a este nuevo capítulo de Stranger Things junto a ellos y a nuestro increíble director, Joe Wright. Nos la hemos pasado de maravilla volviendo a todo el horror, la maravilla y el misterio de la serie original, al tiempo que contamos una historia completamente nueva, una que esperamos que los deje boquiabiertos y les rompa el corazón una vez más. Hay muchos más misterios por explorar", dijo Trefry para Tudum, la revista oficial de Netflix.

Other Worlds: A Stranger Things Adventure será producida en Nuevo México y tendrá como productores ejecutivos a los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de la serie original.

«Llevamos muchos años soñando con Other Worlds: A Stranger Things Adventure, y ver cómo se hace realidad es surrealista y emocionante. Es Stranger Things, pero también es emocionantemente novedosa, con un nuevo escenario, nuevos héroes y villanos, y nuevas… bueno, en realidad no podemos decir más. Ahora, a por el casting. Mientras tanto, ¡mantengan los ojos bien abiertos, nerds!», declararon para Tudum.

Desde su estreno en 2016, Stranger Things se ha convertido en un fenómeno mundial, acumulando más de 1.200 millones de visualizaciones entre las temporadas 1 y 4. Las temporadas 4 y 5 se encuentran entre las temporadas de televisión más populares de Netflix de todos los tiempos

FUENTE: Con información de Agencia EFE