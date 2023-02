Venezolana Angie Beiner regresa con poderoso mensaje

MIAMI.- Recientemente Angie Beiner se presentó en el popular centro de nocturno de Miami, Neme Gastro Bar, y desde allí no solo conquistó a los asistentes con las letras de su nuevo álbum Quiero hacerlo bien, sino por su voz privilegiada, misma con la que brilló años anteriores en la prestigiosa escuela de música de Berklee, en Boston. “Fue show en vivo maravilloso en el que presenté mi EP (mini álbum). El feedback (retroalimentación) fue hermoso y las personas amaron la canción. Definitivamente cantando en vivo uno se conecta mucho más con el público y al hacerlo el mensaje de la canción llega de forma directa”, dijo la artista venezolana sobre el lanzamiento de Quiero hacerlo bien, una canción que habla en positivo de las segundas oportunidades.

“‘Quiero hacerlo bien habla de mí en todos los sentidos, en especial en el sentido de escribir música con mensajes que tengan un propósito. Habla de las segundas oportunidades que nos podemos dar en la vida, en el amor, pero también de la segunda oportunidad de poder decirle que sí a algo que nos apasiona, decirle que sí a nuestros sueños y trabajar por ellos. Quiero hacerlo bien es una canción que me mueve mucho”, agregó la cantautora que durante el lanzamiento de su EP en Miami fue acompañada y respaldada por el legendario cantante venezolano Guillermo Dávila y por el destacado guionista y productor César Muñoz, quien ejerció como maestro de ceremonia.

Sobre Angie Beiner

Su inclinación por el arte comenzó desde muy pequeña, razón por la que cuando llegó a la adolescencia tuvo la preparación suficiente para ejecutar voces para importantes comerciales, colaboraciones para otros artistas y para películas de Mattel, siendo voz principal de la Barbie para todos los países de habla hispana, lo que le dio la oportunidad de tocar los corazones de grandes y chicos a través de la música.

“Posteriormente, mis padres me apoyaron para ir a estudiar a Boston y ahí también tuve la oportunidad de explorar otros géneros, cantando en una banda de Latín Jazz de Berklee College of Music, lo que me ayudó a elevar mis estándares a nivel musical”, dijo la artista quien puso en pausa su carrera para dedicarse a otros sueños, entre ellos, tener a su familia y participar en proyectos de otra índole.

“La música ha sido una pieza clave en mi vida, algo de lo que jamás me he podido desligar, así que me propuse retomar mi pasión”, confesó la cantautora, quien hoy presenta un álbum en el que defiende el romanticismo y la balada-pop.

“Siempre fui baladista, pero la vida me ha ido llevando a explorar otros ritmos y digamos que los estoy empezando a incluir dentro de mis próximas canciones. Estoy muy contenta con todo lo que he venido haciendo. Tengo la gran bendición de contar con gente que cree en mi talento y que están apostando por mí, ya que estoy de la mano de R Group Productions y PJ Records”, finalizó.

CAMILA MENDOZA

@camila_mendoza