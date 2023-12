Venezuela Game Show, una ventana para el talento emergente

Mortal Kombat, Rocket League, Counter Strike, Valorant, League of Legends, FIFA, Just Dance, Free Fire, Gran Turismo, Call Of Duty Mobile, Fornite y Street Fighter fueron los títulos en los que las destrezas se pusieron a prueba; mientras que el complemento a estos desafíos fueron los concursos de Just Dance y Cosplay, en sus diferentes modalidades.

Artistas en el Venezuela Game Show

La VGS trajo consigo el disfrute para los asistentes de las distintas consolas de videojuegos, simuladores y el toque musical con la participación de los artistas Nohi, Headshot y Jeeip, acompañado de las mezclas de los Djs invitados. Por su parte la visita especial de Yolo y Donato “Los Chamos FC” junto a Jeanki, de la “Toronja Fútbol Club” lograron el furor de todos los asistentes y abrieron la puerta a la llegada de la Kings League América a Venezuela.

Para Danny Goncalves, director de Indus3 Producciones, Venezuela Game Show es una celebración donde todos vienen a disfrutar. Aseguró que la materialización de este proyecto es una meta cumplida cargada de muchos desafíos y que el objetivo es crear espacios para el esparcimiento de toda la familia y ofrecerles a los talentos emergentes de la tecnología y los videojuegos una ventana para impulsar sus carreras.

De esta manera, la Terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), en Caracas, se convirtió nuevamente en el epicentro de la movida gamer. El evento contó con actividades especiales, juegos, música y gastronomía, gracias a más de 30 marcas que confiaron en un proyecto que sigue creciendo.