sábado 21  de  febrero 2026
VENEZUELA

Más de 100 presos políticos en huelga de hambre en cárcel señalada como centro de torturas

Los detenidos en el Rodeo I, en su mayoría militares, son víctimas de castigos severos, según denuncia, mientras aumentan las criticas a Ley de Amnistía

La vida de presos políticos en la cárcel de El Rodeo en Venezuela corre peligro, han advertido familiares y defensores de derechos humanos,

La vida de presos políticos en la cárcel de El Rodeo en Venezuela corre peligro, han advertido familiares y defensores de derechos humanos,

María Victoria Igarza
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Más de 100 presos políticos, la mayoría militares, se declararon en huelga de hambre en la cárcel de El Rodeo I, señalada como centro de torturas en Venezuela, en protesta por los castigos severos a los que están sometidos, según Tamara Sujú, defensora de derechos humanos y directora ejecutiva del Instituto Casla.

Entre los detenidos por motivos políticos también hay civiles y ciudadanos extranjeros, según informó.

Lee además
Familiares de presos políticos participan en una manifestación frente a la Fiscalía General de Caracas el 18 de noviembre de 2025, exigiendo su liberación. 
REPRESIÓN

Familiares de "presos políticos" en Venezuela piden investigar torturas y desapariciones
Delcy Rodríguez saluda tras firmar la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional en el Palacio de Miraflores en Caracas el 19 de febrero de 2026.
DICTADURA

Familiares de presos políticos lamentan amnistía excluyente en Venezuela

¡Todos exigen libertad!, aseguró la abogada en su cuenta de X en la cual ha denunciado recurrentes violaciones de derechos humanos de los presos políticos, especialmente de militares, en los últimos meses.

La protesta se realiza luego de la firma de la Ley de Amnistía, por parte de la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la cual se excluye a cantidad de presos políticos principalmente a militares que se rebelaron contra el régimen de Maduro, uno de las críticas formuladas por juristas y defensores de derechos humanos, quienes la han calificado de “chucuta”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2025216803119476923&partner=&hide_thread=false

Castigos a presos políticos

“Conocemos los castigos a los que son sometidos cuando protestan de esta forma! Entre ellos la Tortura del Entubamiento y la Celda de Torturas del 4to Piso”, dijo Sujú.

En fecha reciente, la defensora de derechos humanos aseguró por redes haber recibido denuncias de que en la enfermería de la cárcel Rodeo I, personas encapuchadas que presumió médicos “entuban a presos políticos por el ano, la nariz y el pene, para causar el sufrimiento de desgarre durante tres días”, y ante esas torturas los presos políticos habrían anunciado que se pondrían en huelga de hambre.

La grave situación de los detenidos en esta cárcel también fue confirmada por la ONG Foro Penal que hace el seguimiento de todos los presos políticos en Venezuela

“Familiares informan que aproximadamente 100 presos políticos iniciaron una huelga de hambre en El Rodeo 1. Estamos intentando verificar la situación”, dijo Alfredo Romero, director presidente de la ONG e su cuenta por redes.

Ley de Amnistía, una burla

Una de las críticas a la Ley de Amnistía fue formulada por el analista político Luis Manuel Aguana, defensor de derechos humanos, quien consideró una “burla” la discrecionalidad permitida a “un sistema judicial corrupto y vena, corresponsable de la detención injusta de más de un millar de personas en Venezuela”.

“Serán los mismos jueces, con nombre y apellido, quienes pusieron presos a cientos de venezolanos por órdenes de una tiranía, los mismos que decidirán por esa ley si esta aplica o no para liberarlos. ¡Tremenda amnistía!”, escribió Aguana en un blog sobre derechos humanos.

“Es una farsa legislativa en un Estado tutelado”, señaló.

Este viernes, el Foro Penal insistió en que el sistema de justicia debe aplicar otras herramientas más allá de la Ley de Amnistía para dar celeridad a las excarcelaciones y reclamó que el aparato represivo el aparato represivo no ha sido desmantelado.

No obstante, afirmaron que todo paso hacia la libertad “es buen paso”.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de VPItv (@vpitv)

FUENTE: Con información de redes Tamara Sujú, Juan Manuel Aguana, Foro Penal

Temas
Te puede interesar

Tamara Sujú documenta casos de tortura de hace dos décadas

Aprobación de ley de amnistía en puertas: Asamblea Nacional retoma debate en medio de reclamos

Familiares de presos políticos cumplen 72 horas en huelga de hambre en Caracas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos en el Despacho Oval.
EEUU

Trump anuncia un aumento del nuevo arancel global a un 15%

Tareck El Aissami fue detenido el martes 09 de abril en Caracas. El fiscal general del oficialismo, Tarek William Saab, hizo el anuncio mostrando fotografías y videos del exministro esposado y escoltado por dos policías encapuchados.
INCERTIDUMBRE

Misterio sobre Tareck El Aissami: aparece como "capturado" en web de ICE de EEUU

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
Migración

EEUU fortalece investigaciones a solicitantes de asilo y planea suspender permisos de trabajo durante "años"

Una inmigrante colombiana estudia antes de su examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) en Queens el 30 de mayo de 2013, en el vecindario Long Island City del distrito de Queens en la ciudad de Nueva York.
MIGRACIÓN

Alcance de nueva política migratoria para refugiados en EEUU, explicado por expertos

Fotografía cedida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos donde aparece su director, John Ratcliffe (d), saludando a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (i), durante un encuentro realizado en Caracas (Venezuela). 
JUSTICIA

Gobierno de EEUU exige a Delcy Rodríguez cooperar en investigación contra nueve hombres del chavismo

Te puede interesar

El Ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Raúl Castro (C), su hermano y el dictador cubano Fidel Castro (R) y el Comandante cubano Juan Almeida (L) aparecen después de que Raúl pronunció un discurso en honor del luchador independentista cubano Antonio Maceo el 7 de diciembre en el mausoleo de Maceo en La Habana.
CUBA

El núcleo del poder castrista, en la mira de Estados Unidos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos en el Despacho Oval.
EEUU

Trump anuncia un aumento del nuevo arancel global a un 15%

La activista venezolana Tamara Suju.
DERECHOS HUMANOS

Tamara Sujú documenta casos de tortura de hace dos décadas

Tareck El Aissami fue detenido el martes 09 de abril en Caracas. El fiscal general del oficialismo, Tarek William Saab, hizo el anuncio mostrando fotografías y videos del exministro esposado y escoltado por dos policías encapuchados.
INCERTIDUMBRE

Misterio sobre Tareck El Aissami: aparece como "capturado" en web de ICE de EEUU

Fotografía de archivo del 29 de junio de 2017 que muestra al músico y compositor de salsa Willie Colón presentando su espectáculo “Tour 50 Aniversario” en Guadalajara (México). Colón, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de iconos de la salsa como Idilio y Gitana y quien cosechó grandes éxitos junto a los cantantes Héctor Lavoe y Rubén Blades, falleció este sábado a sus 75 años, por complicaciones de salud en un hospital de Nueva York.
OBITUARIO

Muere Willie Colón, ícono pionero de la salsa, a los 75 años