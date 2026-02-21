Más de 100 presos políticos en huelga de hambre en cárcel señalada como centro de torturas

La vida de presos políticos en la cárcel de El Rodeo en Venezuela corre peligro, han advertido familiares y defensores de derechos humanos,

MIAMI. - Más de 100 presos políticos , la mayoría militares, se declararon en huelga de hambre en la cárcel de El Rodeo I, señalada como centro de torturas en Venezuela, en protesta por los castigos severos a los que están sometidos, según Tamara Sujú, defensora de derechos humanos y directora ejecutiva del Instituto Casla.

Entre los detenidos por motivos políticos también hay civiles y ciudadanos extranjeros, según informó.

¡Todos exigen libertad!, aseguró la abogada en su cuenta de X en la cual ha denunciado recurrentes violaciones de derechos humanos de los presos políticos, especialmente de militares, en los últimos meses.

La protesta se realiza luego de la firma de la Ley de Amnistía, por parte de la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la cual se excluye a cantidad de presos políticos principalmente a militares que se rebelaron contra el régimen de Maduro, uno de las críticas formuladas por juristas y defensores de derechos humanos, quienes la han calificado de “chucuta”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2025216803119476923&partner=&hide_thread=false Atención Urgente: Aproximadamente 100 Presos Politicos se encuentran en Huelga de Hambre en el Centro de Torturas El Rodeo 1 en estos momentos. En su mayoría son Militares, pero también hay civiles y extranjeros.



Todos exigen Libertad!



Conocemos los castigos a los que son… — Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) February 21, 2026

Castigos a presos políticos

“Conocemos los castigos a los que son sometidos cuando protestan de esta forma! Entre ellos la Tortura del Entubamiento y la Celda de Torturas del 4to Piso”, dijo Sujú.

En fecha reciente, la defensora de derechos humanos aseguró por redes haber recibido denuncias de que en la enfermería de la cárcel Rodeo I, personas encapuchadas que presumió médicos “entuban a presos políticos por el ano, la nariz y el pene, para causar el sufrimiento de desgarre durante tres días”, y ante esas torturas los presos políticos habrían anunciado que se pondrían en huelga de hambre.

La grave situación de los detenidos en esta cárcel también fue confirmada por la ONG Foro Penal que hace el seguimiento de todos los presos políticos en Venezuela

“Familiares informan que aproximadamente 100 presos políticos iniciaron una huelga de hambre en El Rodeo 1. Estamos intentando verificar la situación”, dijo Alfredo Romero, director presidente de la ONG e su cuenta por redes.

Ley de Amnistía, una burla

Una de las críticas a la Ley de Amnistía fue formulada por el analista político Luis Manuel Aguana, defensor de derechos humanos, quien consideró una “burla” la discrecionalidad permitida a “un sistema judicial corrupto y vena, corresponsable de la detención injusta de más de un millar de personas en Venezuela”.

“Serán los mismos jueces, con nombre y apellido, quienes pusieron presos a cientos de venezolanos por órdenes de una tiranía, los mismos que decidirán por esa ley si esta aplica o no para liberarlos. ¡Tremenda amnistía!”, escribió Aguana en un blog sobre derechos humanos.

“Es una farsa legislativa en un Estado tutelado”, señaló.

Este viernes, el Foro Penal insistió en que el sistema de justicia debe aplicar otras herramientas más allá de la Ley de Amnistía para dar celeridad a las excarcelaciones y reclamó que el aparato represivo el aparato represivo no ha sido desmantelado.

No obstante, afirmaron que todo paso hacia la libertad “es buen paso”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de VPItv (@vpitv)

FUENTE: Con información de redes Tamara Sujú, Juan Manuel Aguana, Foro Penal