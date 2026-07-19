domingo 19  de  julio 2026
VIAJES

Vino armenio: una antigua tradición que vive un renacimiento moderno

Con una herencia vitivinícola de 8.000 años y una vibrante nueva generación de productores, Armenia está emergiendo como uno de los destinos vinícolas más apasionantes del mundo

Van Ardi, Armenia.

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JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Areni, Armenia.

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JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Areni, Armenia.

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Van Ardi, Armenia.

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Van Ardi, Armenia.

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Karas, Armenia.

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Voskeni, Armenia.

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Armenia.

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Armenia.

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Armenia.

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Armenia.

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Khor Virap, Armenia.

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Armenia.

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Armenia.

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Noravank, Armenia.

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Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

Más allá de sus impresionantes paisajes, antiguos monasterios y su vibrante cultura, Armenia ofrece otra razón convincente para visitarla: su extraordinario vino.

La historia comienza donde pocas otras pueden hacerlo: en lo que los arqueólogos consideran la bodega más antigua conocida del mundo. Oculta en el interior de la cueva Areni-1, las excavaciones revelaron un complejo completo de elaboración de vino que data de alrededor del año 4100 a. C. El descubrimiento incluye una prensa de uva, recipientes de fermentación, vasijas de almacenamiento, copas para beber y semillas de uva, proporcionando una evidencia extraordinaria de que la producción organizada de vino florecía aquí hace más de 6.000 años. Este hallazgo estableció firmemente a Armenia como uno de los lugares de origen de la viticultura.

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Una herencia ancestral

En el corazón de esta extraordinaria tradición se encuentra la uva autóctona Areni, también conocida como Areni Noir. Originaria de los viñedos de gran altitud que rodean el pueblo de Areni, esta variedad se ha adaptado durante siglos a los suelos volcánicos de Armenia, las frescas noches de montaña y el clima seco. Los estudios de ADN sugieren que se ha cultivado en la región durante milenios, convirtiéndola en una de las variedades de uva para vino más antiguas cultivadas de manera continua en el mundo.

Un renacimiento moderno

Hoy, Armenia vive un notable renacimiento vinícola. Después de décadas en las que la producción de la era soviética priorizó el brandy sobre el vino de calidad, una nueva generación de viticultores ha recuperado las variedades autóctonas de uva, combinando tradiciones centenarias con técnicas modernas. Muchas bodegas continúan fermentando y envejeciendo el vino en karases —grandes recipientes de arcilla utilizados durante generaciones— al mismo tiempo que emplean equipos de última tecnología.

Los vinos armenios están ganando progresivamente reconocimiento internacional por su elegancia, autenticidad y carácter distintivo. Entre ellos, Areni Noir destaca como la principal variedad tinta del país. Produce vinos refinados con aromas de cereza roja, frambuesa, hierbas secas, pimienta negra y delicadas especias. En lugar de ser pesados o excesivamente marcados por la madera, los vinos de Areni suelen ser frescos, equilibrados y excepcionalmente versátiles para acompañar comidas.

Ya sean jóvenes o cuidadosamente envejecidos, estos vinos expresan el singular terruño de las Tierras Altas Armenias. Para los amantes del vino, degustar los tintos, blancos y rosados de Armenia es mucho más que probar vinos excepcionales: es experimentar una de las tradiciones vitivinícolas vivas más antiguas del mundo.

Bodega Van Ardi

Situada en las laderas volcánicas del monte Aragats, a unos 30 minutos de Ereván, la bodega Van Ardi se ha convertido en uno de los principales símbolos del renacimiento moderno del vino armenio. Fundada en 2008 por Varuzhan Mouradian y su familia tras su regreso de Estados Unidos, esta finca boutique combina las antiguas tradiciones vinícolas armenias con prácticas contemporáneas para elaborar vinos que expresan fielmente el carácter distintivo del terruño del país.

Sus viñedos, plantados a una altitud aproximada de 1.050 metros, se benefician de suelos volcánicos ricos en minerales, abundante sol y frescas noches de montaña que favorecen una maduración lenta y sabores concentrados.

Van Ardi se centra en variedades de uva autóctonas armenias, especialmente Areni Noir y la elegante uva blanca Voskehat. Su portafolio incluye blancos frescos, rosados expresivos, tintos estructurados, vinos de reserva y mezclas cuidadosamente elaboradas que han recibido reconocimiento internacional por su equilibrio y complejidad. La bodega sigue prácticas orgánicas y de mínima intervención, permitiendo que cada vino refleje el carácter de la tierra.

Una de las tradiciones más distintivas de Van Ardi es su creencia de que las vides responden a su entorno.

“Durante todo el año, los viñedos se llenan de música clásica, jazz y música tradicional armenia, mientras que el sonido de las campanas del campanario de la finca resuena entre las vides”, explica Ani Mouradian, quien supervisa el mercadeo, las relaciones públicas y las visitas a la bodega.

La familia cree que este entorno armonioso nutre tanto las vides como el vino, aportando una dimensión cultural única a cada botella.

Aunque la industria vinícola de Armenia sigue siendo relativamente pequeña, su reputación está creciendo rápidamente. Durante mucho tiempo ignorado por gran parte del mundo del vino, el país ahora atrae cada vez más la atención de sumilleres, críticos y amantes del vino aventureros. Con una herencia vitivinícola de 8.000 años y una vibrante nueva generación de productores, Armenia emerge como uno de los destinos vinícolas más apasionantes del mundo.

Cómo llegar

Varias aerolíneas ofrecen vuelos con conexión a Yereván desde Europa o el Medio Oriente. Recomendamos LOT Polish Airlines para aprovechar las horas de escala y explorar Varsovia antes de continuar hacia su destino.

Los ciudadanos de EE.UU. y la UE no necesitan visado para estancias cortas.

Excursiones

La mejor manera de conocer las maravillas de Armenia es por medio de una excursión en tierra y recomendamos a Marianna Paranyan, experta en viajes a medida, guía turística y fundadora y directora ejecutiva de Haykenq Tours Tailormade Journeys.

Idioma

El armenio es el idioma oficial, aunque el inglés se habla en zonas turísticas.

Moneda

La moneda es el dram armenio (AMD). 1 USD equivale aproximadamente a 365–400 AMD.

Se recomienda usar cajeros automáticos o tarjetas de crédito para reducir comisiones.

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