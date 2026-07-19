Byron Donalds detalla su proyecto para gobernar Florida

Las encuestas sitúan al congresista Byron Donalds al frente en la campaña republicana para gobernador de Florida.

MIAMI. - El representante federal Byron Donalds llevó a Hialeah su campaña para gobernador de Florida, donde defendió sus propuestas sobre seguridad pública, vivienda asequible, seguros, economía, educación y eficiencia gubernamental, además de explicar por qué no participará, por ahora, en debates con sus contrincantes republicanos.

A poco más de un mes de la primaria republicana del 18 de agosto, el congresista respaldado por el presidente Donald Trump reunió a votantes en las instalaciones de Allen & Son Moving & Storage, ubicadas en el 2400 W 84th Street, en Hialeah.

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El acto, realizado en una calurosa tarde dentro del almacén de la empresa, tuvo un ambiente más cercano al de una conversación comunitaria que al de un mitin tradicional. Donalds habló de sus prioridades, respondió preguntas y pidió a los asistentes que promovieran su candidatura entre familiares y amigos.

El representante estatal Alex Rizo presentó al candidato como “un hombre de palabra”, conservador, padre de familia y enemigo de la burocracia. También estuvieron presentes el alcalde de Hialeah, Bryan Calvo; el comisionado de Miami Lakes Alex Sánchez y el concejal de Miami Springs Orlando Lamas, entre otros funcionarios que respaldan la campaña.

Futuro de Florida

Donalds comenzó su intervención comparando el momento actual de Florida con los Chicago Bulls de 1992, encabezados por Michael Jordan, después de conquistar uno de sus campeonatos.

“Somos el mejor estado de Estados Unidos, pero tenemos mucho trabajo por hacer”, afirmó. Su pregunta, siguiendo la analogía deportiva, fue cómo mantener durante los próximos años las condiciones que, a su juicio, han convertido a Florida en uno de los principales destinos para familias y empresas.

Para Donalds, el desafío no consiste únicamente en conservar las políticas republicanas de los últimos años, sino en preparar la infraestructura, el sistema educativo y la administración estatal para el crecimiento poblacional y económico de las próximas tres décadas.

“Florida es lo que eran los Chicago Bulls de 1992. Eran los mejores y todo el mundo lo sabía. La pregunta es cómo llegaron los Bulls de 1992 a 1998, cómo siguieron ganando campeonatos”, expresó ante los asistentes.

Seguridad y respaldo a policías

El aspirante republicano situó la seguridad pública entre los pilares de su campaña. Aseguró que muchas personas escogen Florida no solo por sus libertades económicas y políticas, sino por la percepción de seguridad existente en sus comunidades.

“Estamos defendiendo el sueño de Florida y eso comienza apoyando a nuestros hombres y mujeres de las fuerzas del orden”, sostuvo.

Donalds relató que, durante un evento celebrado poco antes en Broward, un residente le había explicado que las personas se mudan al estado porque Florida es, al mismo tiempo, “el estado libre” y “el estado seguro”.

“Vamos a respaldar a la Policía y a apoyar a los agentes que nos mantienen seguros aquí en Miami-Dade y en todo el estado de Florida”, prometió.

Su posición enlaza el crecimiento económico con el mantenimiento del orden público. Según argumentó, las familias difícilmente invertirán o establecerán negocios en lugares donde no se sientan protegidas.

Burocracia costo de vivienda

La asequibilidad de la vivienda ocupó una parte central del discurso, un asunto especialmente sensible en Miami-Dade, donde el precio de las propiedades, los alquileres y los seguros presionan los presupuestos familiares.

Donalds sostuvo que el Gobierno puede contribuir a reducir los precios agilizando los permisos para construir viviendas y negocios. A su juicio, cada demora administrativa termina incorporándose al costo final de la propiedad.

“El Gobierno ayuda a la asequibilidad cuando no desperdicia el tiempo de las personas que quieren construir una casa o un negocio”, afirmó.

“El desarrollador no paga ese costo, el contratista no paga ese costo. Es la familia la que lo paga. Es el pequeño empresario quien paga ese costo”, agregó.

El candidato propuso modernizar las agencias estatales y mejorar la coordinación con los gobiernos locales para acelerar revisiones, permisos e inspecciones. No presentó durante el encuentro cifras concretas sobre el número de viviendas que podrían construirse ni un plazo uniforme para los trámites, pero defendió la digitalización y simplificación administrativa como instrumentos para contener los precios.

Mercado de seguros

Donalds reconoció los avances de las reformas legales impulsadas durante la administración del gobernador Ron DeSantis, particularmente los cambios dirigidos a limitar demandas y costos judiciales.

“Se han hecho cosas importantes en materia de reforma de responsabilidad civil y vamos a mantenerlas”, aseguró.

Sin embargo, consideró insuficientes las medidas adoptadas y planteó revisar el sistema estatal de regulación de seguros para aumentar la competencia y ejercer mayor presión sobre las primas.

“Tenemos que reformar el sistema regulatorio de seguros de Florida y, como próximo gobernador, vamos a reformarlo para reducir todavía más los costos”, dijo.

El congresista diferenció entre la reducción observada en algunas tarifas de seguros de automóviles y el desafío pendiente en el mercado de propietarios, afectado durante años por la salida o insolvencia de compañías, el elevado costo del reaseguro y los riesgos asociados a huracanes.

Transporte y calidad de vida

Donalds utilizó el ejemplo de una familia joven residente en Hialeah para explicar cómo la congestión afecta la calidad de vida.

Una persona puede vivir en Hialeah, trabajar en el centro de Miami y tener familiares o amigos en Fort Lauderdale, señaló. Su preocupación cotidiana no es únicamente la distancia, sino cuánto tiempo necesita para llegar al trabajo, visitar a sus allegados y regresar a casa.

“Solo están tratando de ir del punto A al punto B”, resumió.

El candidato aseguró que el estado debe colaborar con condados y municipios para desarrollar carreteras y proyectos de transporte capaces de responder al crecimiento. Vinculó esa inversión con el costo de vida, al considerar que las horas perdidas en el tráfico también representan un gasto para trabajadores y negocios.

Turismo, finanzas, diversidad económica

El congresista reconoció que Florida depende históricamente del turismo, la agricultura, la construcción y los servicios de salud. Su objetivo, explicó, es añadir nuevas fuentes de empleo y convertir al estado en un centro de finanzas, tecnología, industria aeroespacial y manufactura.

“Vamos a ser el centro de las finanzas aquí en Florida, y gran parte de eso estará aquí mismo, en Miami”, pronosticó.

Donalds destacó el aumento de los lanzamientos desde el Centro Espacial Kennedy y sostuvo que la expansión del sector aeroespacial puede atraer fábricas, empresas tecnológicas y empleos con salarios elevados. “El año pasado hicimos ciento sesenta y cinco lanzamientos. En un par de años, haremos mil. Mil lanzamientos desde el Centro Espacial Kennedy. ¿Y qué trae eso? Trae manufactura a Florida. Trae empleos bien remunerados a Florida. Queremos asegurarnos de seguir fortaleciendo nuestra economía. Así que expandimos nuestra economía, tenemos empleos mejor pagados”.

La estrategia, según explicó, no implica abandonar el turismo o la agricultura, sino “añadir más patas a la mesa económica” para que Florida dependa de un número mayor de industrias.

También prometió proteger las tierras agrícolas frente al avance urbano, mientras el estado planifica dónde construir viviendas, carreteras y nuevas instalaciones comerciales.

Educación técnica y empleos

La educación constituyó uno de los momentos más extensos del encuentro. Donalds defendió el dominio de matemáticas, lectura y escritura, pero rechazó la idea de que todos los jóvenes deban seguir obligatoriamente una carrera universitaria.

“Enviar a todo el mundo a un college o a una universidad no funciona”, afirmó.

Su propuesta, denominada “Launchpad”, busca que estudiantes de los dos últimos años de secundaria combinen las clases con pasantías, aprendizajes remunerados y capacitación laboral.

Donalds mencionó oficios como soldador, electricista, mecánico y técnico automotriz. De acuerdo con su visión, un estudiante podría graduarse con una certificación y un puesto de trabajo disponible, en lugar de comenzar desde cero la búsqueda de empleo.

“Queremos que crucen el escenario de graduación y caminen directamente hacia un trabajo”, expresó.

El congresista afirmó que el sistema escolar debe ayudar a cada alumno a reconocer sus capacidades y preparar un “plan personalizado de éxito”, tanto para quienes aspiren a la universidad como para quienes prefieran una formación técnica.

IA, aislamiento y salud mental

Una pregunta del público llevó la conversación hacia la inteligencia artificial, las redes sociales, la soledad y las dificultades emocionales de los jóvenes.

Donalds sostuvo que muchos adolescentes, especialmente varones, no encuentran un propósito claro y terminan refugiándose en las plataformas digitales o en conversaciones con sistemas de inteligencia artificial.

“Cuando no eres productivo y no estás seguro de cuál es tu propósito, es fácil caer en Instagram, en otra red social o en un chatbot que habla contigo. Eso no es saludable”, advirtió.

El candidato insistió en que “el ser humano no está hecho para estar solo” y pidió recuperar actividades que fomenten las relaciones personales: deportes, artes, teatro, clubes de debate y programas como Model United Nations.

También relató que aconsejó a uno de sus hijos dejar de intercambiar mensajes de texto con una joven que le interesaba y llamarla por teléfono.

“Levanta el teléfono y habla con ella”, recordó haberle dicho.

En su opinión, las escuelas deben enseñar a los estudiantes a mirar a otra persona a los ojos, mantener una conversación y desenvolverse con seguridad en ambientes sociales. El testimonio y las declaraciones del encuentro fueron suministrados en la transcripción del acto.

Rehúsa debatir con rivales

La ausencia de Donalds en los debates se ha convertido en uno de los principales argumentos de sus contrincantes. James Fishback, Jay Collins y Paul Renner lo han desafiado públicamente a participar en encuentros televisados antes de la primaria.

Preguntado en Hialeah sobre su negativa, Donalds respondió que las encuestas lo colocan muy por delante del resto de los aspirantes y que no pretende ofrecerles una plataforma para impulsar sus campañas.

“A 39 días de la elección, nuestras encuestas nos sitúan alrededor del 50%. Ellos están en un solo dígito, están aferrándose a cualquier cosa y yo no voy a ayudarlos”, declaró.

Una encuesta de The Tarrance Group, encargada por el super PAC Leading the Future, colocó a Donalds con 50% de apoyo, seguido por Fishback con 9% y Collins con 6%. Al tratarse de un estudio financiado por una organización que respalda su candidatura, sus resultados deben entenderse dentro de ese contexto político.

Otro sondeo publicado el 13 de julio le otorgó 48% y una ventaja cercana a 40 puntos sobre sus rivales, reforzando su condición de favorito, aunque la elección será determinada finalmente por los votantes republicanos.

De Brooklyn al Congreso

Donalds creció en Brooklyn, Nueva York, bajo el cuidado de una madre soltera. Se graduó en Florida State University, donde estudió finanzas y mercadeo, y posteriormente se estableció en el suroeste de Florida.

Antes de dedicarse a la política trabajó en banca, finanzas y seguros, experiencia que suele presentar como fundamento de sus propuestas económicas.

En 2016 fue elegido a la Cámara de Representantes de Florida, donde representó a Hendry y parte de Collier. Presidió subcomités vinculados con educación, banca y seguros, y trabajó en temas de atención a personas mayores, justicia penal y acceso escolar.

Desde enero de 2021 representa en el Congreso federal al Distrito 19 de Florida, integrado por comunidades del suroeste del estado. Vive en Naples con su esposa Erika y sus tres hijos, Damon, Darin y Mason.

Donalds anunció su candidatura a gobernador en febrero de 2025. Sin embargo, el presidente Trump lo había respaldado públicamente antes del lanzamiento oficial, una decisión que alteró desde temprano la competencia para suceder a DeSantis.

Once republicanos por la nominación

Además de Donalds, la lista oficial de candidatos republicanos incluye al vicegobernador Jay Collins; el empresario e inversionista James Fishback; el expresidente de la Cámara de Representantes de Florida Paul Renner; Jim Holcomb; Arthur Joseph McCaffrey; Daniel Nokovich; Rachel Rodríguez; James W. Shaw; Caneste Succe y Bobby Williams.

Todos aparecen como candidatos calificados ante la División de Elecciones de Florida.

Mientras sus rivales buscan reducir su ventaja y obligarlo a debatir, Donalds pretende mantener una campaña centrada en encuentros con votantes y en la influencia del respaldo presidencial.

“Necesito su voto, necesito su apoyo y necesito que se lo digan a sus amigos”, pidió en Hialeah. Su promesa, dijo, es conservar durante los próximos cuatro años el liderazgo de Florida y dejar preparado al estado para las siguientes tres décadas.

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