España es campeona del Mundial 2026 sobre Argentina

El defensa español número 14, Aymeric Laporte (izquierda), celebra con sus compañeros tras ganar la final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina en el estadio New York/New Jersey de East Rutherford

España volvió a tocar la gloria. La Roja se proclamó campeona del Mundial de la FIFA 2026 tras derrotar 1-0 a Argentina en una emocionante final disputada en el MetLife Stadium, poniendo el broche de oro a un torneo inolvidable celebrado en Estados Unidos, Canadá y México.

Dieciséis años después de conquistar su primera estrella en Sudáfrica 2010, el conjunto español levantó nuevamente la Copa del Mundo. Si en Johannesburgo el héroe fue Andrés Iniesta con su inolvidable gol ante Países Bajos en la prórroga, esta vez la historia tuvo un nuevo protagonista: Ferran Torres.

El delantero del Barcelona comenzó el partido en el banquillo, pero cambió el destino de la final al marcar un gol excepcional en el segundo tiempo extra, desatando la celebración de toda España y escribiendo su nombre en la historia del fútbol mundial.

La selección dirigida por Luis de la Fuente fue superior durante gran parte del encuentro. Controló la posesión, generó las ocasiones más claras y mostró una sólida organización defensiva que anuló el poder ofensivo de la Albiceleste. El panorama terminó de inclinarse cuando Argentina se quedó con diez jugadores por la expulsión de Enzo Fernández, quien recibió su segunda tarjeta amarilla.

España supo aprovechar la ventaja numérica y mantuvo la presión hasta encontrar el tanto del triunfo en el tiempo suplementario. La recompensa fue un segundo título mundial que confirma el excelente momento de una generación que ya había conquistado la Eurocopa y que ahora reina también en el fútbol mundial.

Aunque Lamine Yamal llegó al torneo como la gran figura y uno de los jugadores más desequilibrantes del planeta, el verdadero sello de esta selección fue su fortaleza colectiva. El equilibrio del mediocampo, la solidez defensiva y la capacidad de resolver los partidos desde el banquillo convirtieron a España en el equipo más completo del campeonato.

La Roja cumplió con los pronósticos que la señalaban como una de las principales favoritas antes del inicio del torneo y terminó levantando el trofeo con una campaña brillante. Con la Eurocopa y ahora el Mundial en sus vitrinas, España confirma el inicio de una nueva era dorada y vuelve a situarse en la cima del fútbol internacional.